Adidas confirme ses résultats préliminaires et prévisions pour l'année

Le fabricant allemand de vêtements de sport Adidas ADSGn.DE a confirmé jeudi ses résultats déjà publiés pour le troisième trimestre et son relèvement d'objectif de bénéfice pour l'année, invoquant les ventes soutenues de ses gammes de course à pied et de football.

Dans un communiqué surprise publié la semaine dernière, l'entreprise avait revu à la hausse sa prévision de bénéfice opérationnel pour l'ensemble de l'année, l'estimant désormais à environ 100 millions d'euros, tout en affichant une hausse de 37% de ce résultat au seul troisième trimestre.

Sur la période, les dépenses de marketing et de promotion en point de vente ont augmenté de 4% pour atteindre 833 millions d'euros, reflétant des investissements supplémentaires dans la marque autour de la Coupe du monde de la FIFA, ainsi qu'une normalisation des dépenses marketing depuis le mois d'août.

La société a investi dans de nouveaux modèles alors que la popularité de ses baskets Samba et Gazelle s'estompe progressivement, notamment avec le lancement de sa chaussure de course la plus légère jamais conçue, l'Adizero Adios Pro Evo 3.

Le remboursement des droits de douane accordé à Adidas, à la suite d'une décision d'un tribunal américain, s'est élevé à environ 200 millions d'euros.

Au cours du trimestre, le chiffre d'affaires lié aux activités de performance a progressé de 14% à taux directeur constants, porté par une croissance à deux chiffres dans les catégories course à pied, entraînement et football.

Le chiffre d'affaires net à taux directeur constants a progressé de 13% en Chine et de 12% en Amérique du nord.

(Rédigé par Linda Pasquini; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)