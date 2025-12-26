Adicet Bio glisse après l'annonce d'un regroupement d'actions à raison d'une pour 16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 décembre - ** Les actions d'Adicet Bio ACET.O chutent de 7,6 % à 0,47 $ avant la mise sur le marché

** La société de biotechnologie annonce un regroupement d'actions à raison d'une pour 16, avec effet au 30 décembre

** Le nombre d'actions en circulation sera réduit de ~153,3 millions à ~9,6 millions

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 45,8% cette année