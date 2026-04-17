ADEUNIS : Résultats annuels d'Adeunis au 31 décembre 2025

Crolles, 17 avril 2026

Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), présente ses résultats annuels au 31 décembre 2025, arrêtés par le Conseil d'administration du 17 avril 2026. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées. Le commissaire aux comptes prévoit d'émettre un rapport de certification incluant une observation relative à la continuité d'exploitation, renvoyant aux développements figurant en fin de communiqué et à la note de l'annexe aux comptes y afférente.

Le rapport annuel, incluant notamment le rapport du commissaire aux comptes, sera disponible sur le site Internet d'Adeunis dans les prochains jours ( www.adeunis-bourse.com ).

Analyse des résultats

Evolution proforma du chiffre d'affaires

(en milliers d'euros) 2024

Publié

(9 mois) [1] 2024

Pro forma

(12 mois) [2] 2025

Publié Variation

pro forma Chiffre d'affaires total 4 250 5 605 4 369 -22,1%

Adeunis enregistre un chiffre d'affaires de 4,4 M€ sur l'exercice clos au 31 décembre 2025, en baisse de 22,1% par rapport à l'exercice 2024 pro forma (clos au 31 décembre 2024). Cette variation, donnée à titre indicatif, compare le chiffre d'affaires réalisé en 2025 avec celui de 2024 sur la même période. En effet l'exercice 2024 publié ne comptait que 9 mois, conformément au changement de date de clôture réalisé en 2024.

Cette baisse de l'activité s'explique principalement par la perte plus soudaine que prévue de 2 clients importants, un environnement de marché globalement peu dynamique et la montée en puissance de la concurrence, en particulier chinoise.

Compte de résultat

Données consolidées en k€

Normes comptables françaises 31/12/2024

(9 mois) 31/12/2025

(12 mois) Chiffre d'affaires 4 250 4 369 EBE ajusté [3] -225 -1 716 Résultat d'exploitation -764 -2 912 Résultat financier -111 -92 Résultat exceptionnel -8 0 Impôt 166 229 Résultat net -717 -2 775

Malgré un effet volume défavorable (pro forma), le taux de marge brute opérationnelle progresse de 5,7 points par rapport à l'exercice 2024 publié (9 mois), à 58,2%, sous l'effet des plus faibles volumes qui ont permis de vendre avec de moindres remises » les produits IOT cœur d'activité du Groupe Adeunis.

L'EBE ajusté (intégrant le CIR de 229 k€) ressort à -1 716 k€ sous l'effet d'un volume d'activité réduit et des frais d'honoraires du groupe Flexitron (618 k€ sur l'exercice 2025) qui sont maintenant supportés par Adeunis de façon nominale en proportion de son impact dans le groupe.

Le résultat d'exploitation atteint -2 912 k€, intégrant des dépréciations enregistrées sur le fonds de commerce et certains projets de R&D abandonnés (-504 k€), et le résultat net publié atteint -2 775 k€.

Analyse du bilan

ACTIF (k€) 12/24 12/25 PASSIF (k€) 12/24 12/25 Actif immobilisé 2 429 1 307 Capitaux propres 226 -1 596 Actif circulant 2 841 2 481 Provisions et impôts différés 94 76 Dont stocks 905 1 067 Dettes 4 950 5 308 Dont créances clients 791 509 Dont dettes financières 2 481 1 253 Dont disponibilités 409 355 Dont dettes d'exploitation 2 468 4 055 Total Actif 5 270 3 788 Total Passif 5 270 3 788

Pour rappel, au 31 décembre 2024, les capitaux propres de la Société étaient inférieurs à la moitié du capital social. Conformément à l'article L.225-248 du Code de commerce, l'Assemblée Générale annuelle d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, réunie le 26 juin 2025 a décidé la poursuite de l'activité de la Société. La Société est tenue de reconstituer ses capitaux propres, à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, le cas échéant, de procéder à toute réduction de capital requise, dans les délais légaux applicables.

En février 2025, Adeunis a réalisé une augmentation de capital d'environ 1,0 M€ (nominal de 689 k€ et prime d'émission de 345 k€) qui a permis de reconstituer temporairement les capitaux propres de la Société.

Au 31 décembre 2025, en raison des pertes constatées sur l'exercice, les capitaux propres ressortent négatifs à -1 597 k€ pour un capital social de 1 379 k€.

La trésorerie s'élève à 355 k€ pour un endettement financier brut de 1 253 k€.

Au-delà de cet endettement financier, la Société demeure fortement dépendante du soutien de son principal actionnaire, Webdyn, lequel se traduit, au 31 décembre 2025, par 1 227 k€ d'avances en compte courant d'associé et 1 285 k€ de dettes fournisseurs intra-groupe.

Les perspectives à court et moyen terme demeurent par ailleurs incertaines quant à la capacité de la Société à retrouver une trajectoire de rentabilité et d'autonomie financière.

Au vu des éléments présentés ci-dessus, les comptes annuels au 31 décembre 2025 ont été arrêtés selon le principe de continuité d'exploitation, bien qu'il subsiste une incertitude importante quant à la capacité de la Société à poursuivre son activité par ses seuls moyens. Cette hypothèse repose sur deux éléments : le maintien confirmé par son principal actionnaire, Webdyn, d'un soutien financier, et la réalisation d'une nouvelle opération de recapitalisation au cours du second semestre 2026.

Dans ce contexte, le Conseil d'administration de la Société a également arrêté ce jour le principe et les principaux termes d'une opération de recapitalisation, dont la mise en œuvre demeure notamment soumise à l'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos. Les modalités de cette opération sont plus amplement détaillées dans un communiqué de presse distinct diffusé ce jour par la Société.

(Les comptes sont disponibles dans le document pdf.)

À propos d'Adeunis

Depuis plus de 20 ans, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

WEBDYN, filiale du groupe Flexitron, est actionnaire majoritaire d'Adeunis et détient 77,26% du capital et des droits de vote.

Adeunis ACTUS finance & communication Hervé BIBOLLET

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Hélène de Watteville

Relations Investisseurs +33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 33

adeunis@actus.fr

[1] Du 01/04/2024 au 31/12/2024. Durée exceptionnelle de 9 mois suite au changement de clôture comptable au 31 décembre 2024.

[2] Du 01/01/2024 au 31/12/2024

[3] Excédent Brut d'Exploitation ajusté : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions + CIR / (CIR de 229 k€ en 2025 et 166 k€ en 2024)