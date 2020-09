ADEUNIS : L'Assemblée Générale Mixte annuelle du 29 septembre se tiendra à huis clos

Crolles, le 17 septembre 2020

L'Assemblée Générale Mixte annuelle du 29 septembre se tiendra à huis clos

L'Assemblée Générale Mixte annuelle d'ADEUNIS se tiendra mardi 29 septembre 2020 à 14h au siège social à huis clos hors la présence de ses actionnaires

À titre exceptionnel, l'Assemblée générale Mixte annuelle d'ADEUNIS se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, le 29 septembre 2020 à 14 heures, au siège social, conformément à la réglementation liée à la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 (article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020) et contrairement à ce qui avait été annoncé dans l'avis de réunion publié au BALO n°102 du 24 août 2020.

Il a également été décidé que l'Assemblée générale mixte sera présidée par le Président du Conseil d'administration et que les scrutateurs seront Monsieur Charles-Antoine Eliard et Monsieur Damien Henault, actionnaires de la société.

L'ensemble des documents relatifs à l'Assemblée générale mixte du 29 septembre 2020 ainsi que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site de ADEUNIS : www.adeunis-bourse.com, selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

L'Assemblée Générale ne sera pas retransmise en direct ni ultérieurement sur le site internet de la Société

Compte tenu de l'impossibilité pour les actionnaires d'assister ou de se faire représenter physiquement à l'Assemblée Générale, aucun vote ne sera possible le jour de l'Assemblée Générale et seuls seront pris en compte les votes à distance reçus en amont. ADEUNIS invite donc ses actionnaires à voter par correspondance ou par procuration selon les modalités qui sont décrites dans l'avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) de ce jour ainsi que dans un journal d'annonces légales (nom du journal à préciser) et qui est disponible sur le site internet de la société : www.adeunis-bourse.com.

L'organisation à huis clos de l'Assemblée Générale aura pour effet l'impossibilité pour les actionnaires de poser des questions et de proposer des amendements et résolutions nouvelles durant l'Assemblée Générale. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à poser leurs questions écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante v.leblanc@adeunis.com. Elles devront être reçues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 23 septembre 2020. La Société veillera à y répondre sur son site internet dans la rubrique dédiée.

La Société sera particulièrement attentive au respect des droits des actionnaires et veillera à la qualité du dialogue actionnarial notamment via le vote par correspondance et la procédure des questions écrites.

Les modalités de participation à l'Assemblée Générale pourront évoluer en fonction des impératifs sanitaires et des éventuels dispositifs législatifs d'urgence qui pourraient être adoptés à cet égard. Les actionnaires sont ainsi invités à consulter régulièrement le site internet de de la Société :

www.adeunis-bourse.com.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

