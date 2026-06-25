ADEUNIS : L'Assemblée générale approuve les résolutions relatives au projet de recapitalisation

Crolles, 25 juin 2026

Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte, réunie ce jour, a approuvé l'ensemble des résolutions proposées, dont celles nécessaires à la mise en œuvre du projet de recapitalisation de la Société [1] , prenant la forme d'une réduction de capital à zéro motivée par des pertes suivie d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (le « Coup d'accordéon »).

Pour rappel, la réalisation effective du Coup d'accordéon doit intervenir à l'issue du projet d'offre publique d'achat simplifiée volontaire suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire, visant les titres d'Adeunis déposée par Webdyn, le 21 mai dernier (l'« Offre »).

Ces opérations demeurent conditionnées à la décision de conformité de l'AMF sur l'Offre, emportant également décision de dérogation ou de non-lieu au dépôt d'une offre publique obligatoire par Webdyn au titre du franchissement du seuil de 50% du capital et des droits de vote résultant de la réalisation du Coup d'accordéon.

Selon le calendrier indicatif, la décision de conformité de l'AMF et l'ouverture de l'Offre devraient intervenir en septembre 2026.

Les actionnaires sont invités à consulter les documents relatifs à l'Offre, notamment le projet de note d'information de l'initiateur, le projet de note en réponse d'Adeunis, comprenant l'avis motivé du Conseil d'administration ainsi que le rapport de l'expert indépendant.

Ces documents sont disponibles sur le site Internet de la Société ( rubrique OPAS ) ainsi que sur celui de l'AMF.

À propos d'Adeunis

Depuis plus de 20 ans, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

WEBDYN, filiale du groupe Flexitron, est actionnaire majoritaire d'Adeunis et détient 81,38% du capital et des droits de vote.

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. L'Offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d'offre qui contiendra les termes et conditions complets de l'Offre. La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'Offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'AMF. Toute décision relative à l'Offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Adeunis décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Adeunis ACTUS finance & communication Hervé BIBOLLET

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Hélène de Watteville

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sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 33

adeunis@actus.fr

[1] Cf. communiqué de presse en date du 17 avril 2026 relatif à l'opération: Projet de recapitalisation et projet d'offre publique d'achat simplifée volontaire préalable initiée par Webdyn