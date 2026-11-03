Adeia recule après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 novembre - ** L'action de la société de licences technologiques Adeia ADEA.O s'effondre de 23 % à 15,82 dollars avant l'ouverture du marché
** La société revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice, les ramenant à une fourchette de 375 à 415 millions de dollars, contre 395 à 435 millions de dollars précédemment. Ce chiffre est inférieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 416 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG
** Elle abaisse ses prévisions de résultat net ajusté pour l'exercice de 144,2 à 168,7 millions de dollars à 136,7 à 164,3 millions de dollars
** L'entreprise annonce un BPA ajusté de 21 cents au troisième trimestre, inférieur à l'estimation de 30 cents
** L'action affiche une hausse de 19,8 % depuis le début de l'année, contre une progression de 8,3 % pour le Nasdaq .IXIC
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