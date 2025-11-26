 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 064,92
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Adecco en forte baisse après sa présentation stratégique
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 13:48

Adecco dévisse de près de 10% à Zurich, alors que le groupe de ressources humaines a confirmé viser un maintien de sa marge d'EBITA de 3 à 6% sur le cycle, et un ratio dette nette sur EBITDA égal ou inférieur à 1,5 fois d'ici fin 2027.

'Nous sommes fortement positionné pour renforcer nos positions de leader du marché, avec Adecco, Akkodis et LHH, et poursuivre notre voie de création de valeur à l'ère intelligente', affirme son CEO Denis Machuel à l'occasion d'une présentation stratégique.

'Pour accélérer le changement, nous allons encore étendre notre plateforme numérique, devenir des pionniers de l'IA générative et agente, et façonner l'avenir des main-d'oeuvres hybrides humaines et numériques avec notre coentreprise r.Potential', affirme-t-il.

Dans son activité Adecco proprement-dite, le groupe helvétique précise qu'il a l'intention de faire monter en puissance l'IA agentique de façon à ce qu'elle représente plus de la moitié des revenus d'ici la fin d'année 2026.

Valeurs associées

ADECCO GROUP
22,540 CHF Swiss EBS Stocks -8,74%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank