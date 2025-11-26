Adecco en forte baisse après sa présentation stratégique
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 13:48
'Nous sommes fortement positionné pour renforcer nos positions de leader du marché, avec Adecco, Akkodis et LHH, et poursuivre notre voie de création de valeur à l'ère intelligente', affirme son CEO Denis Machuel à l'occasion d'une présentation stratégique.
'Pour accélérer le changement, nous allons encore étendre notre plateforme numérique, devenir des pionniers de l'IA générative et agente, et façonner l'avenir des main-d'oeuvres hybrides humaines et numériques avec notre coentreprise r.Potential', affirme-t-il.
Dans son activité Adecco proprement-dite, le groupe helvétique précise qu'il a l'intention de faire monter en puissance l'IA agentique de façon à ce qu'elle représente plus de la moitié des revenus d'ici la fin d'année 2026.
Valeurs associées
|22,540 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-8,74%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Whirlpool SA WHRL4.SA , la filiale brésilienne de Whirlpool Corp WHR.N , a annoncé mercredi ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee Meta Platforms s'en est pris mercredi aux régulateurs de la concurrence ... Lire la suite
-
L'audience qui devait se tenir mercredi devant le tribunal judiciaire de Paris pour la possible suspension de la plateforme Shein a été renvoyée au 5 décembre, après demande de l'avocat de l'Etat qui réclame plus de temps. L'avocat de l'Etat a regretté avoir reçu ... Lire la suite
-
Loïc Sautour, DG de l’éditeur de logiciels pour les professionnels Planisware coté sur le SBF120, était l'invité de l'émission Ecorama du 26 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la stratégie de croissance de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer