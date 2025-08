Adecco: des marges en retrait au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - Adecco publie un BPA ajusté en baisse de 29% à 0,46 euro au titre du deuxième trimestre 2025, ainsi qu'une marge d'EBITA hors exceptionnel en retrait de 60 points de base à 2,5%, et une marge brute en repli de 50 points de base à 18,9%.



A plus de 5,77 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe suisse de services en ressources humaines s'est tassé de 1% en comparaison annuelle, mais avec une stabilité organique et des gains de parts de marchés de 205 points de base.



'Nous avons surperformé un environnement de marché mitigé, tandis qu'une gestion disciplinée des coûts a amélioré notre performance en matière de frais généraux et administratifs', commente son CEO Denis Machuel.



'Notre stratégie d'innovation ambitieuse, y compris l'IA générative et agentique pionnière, gagne du terrain et soutiendra notre dynamique de performance positive au cours des trimestres à venir', poursuit-il.





