Adecco: bénéfice net en hausse de 16% au premier trimestre à 69 millions d’euros

( AFP / LOIC VENANCE )

Le groupe suisse Adecco, spécialisé dans le placement de personnel, a publié mercredi des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, porté par le travail temporaire et les services de transition de carrière, le placement permanent restant en repli.

Pour le premier trimestre, le groupe suisse a enregistré un bénéfice net de 69 millions d'euros, en hausse de 16% par rapport à la même période l'an passé, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Son chiffre d’affaires annuel s'est accru de 2% par rapport au premier trimestre l'an passé, à 5,6 milliards d'euros tandis que sa croissance organique ajustée du nombre de jours ouvrables, qui permet de jauger le rythme des embauches, s'est montée à 5,3%.

Les analystes interrogés par l’agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 61 millions d'euros de bénéfice et 5,5 milliards de chiffre d’affaires.

Hors effets de change, ses revenus ont augmenté de 4% dans les services de transition de carrière et de 5% dans le placement de personnel temporaire, le recrutement permanent se contractant de 7%.

En France, son plus gros marché, les revenus de l'enseigne Adecco ont renoué avec la croissance, progressant de 1%, soutenus par la demande venant de l'automobile et l'industrie.

Pour le deuxième trimestre, le groupe dit observer une poursuite de la "dynamique positive des volumes jusqu'à maintenant", précise-t-il dans le communiqué.