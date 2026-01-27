Adecco acquiert Advantis Medical Staffing pour se renforcer dans la santé aux USA
Basée à Dallas (Texas), Advantis Medical Staffing aide les hôpitaux et cliniques à trouver du personnel de santé, essentiellement des infirmiers appelés à travailler temporairement dans différents établissements à travers les Etats-Unis ou certains techniciens recherchés dans des domaines comme la radiologie ou la physiothérapie.
Présente dans 50 Etats américains, la société dit avoir développé une technologie basée sur l'IA qui lui permet d'accélérer et d'optimiser ses processus de recrutement, tout en offrant un service personnalisé aux établissements clients.
"Il s'agit d'une étape essentielle en vue de faire progresser notre stratégie dans le domaine de la santé et de renforcer notre position sur l'un des secteurs les plus vastes et les importants du marché du travail", a souligné Geno Cutolo, le président d'Adecco Amérique du Nord.
Avec 21 000 emplois créés aux Etats-Unis en décembre, dont 16 000 rien que dans les hôpitaux, le secteur de la santé est actuellement le deuxième plus fort contributeur en termes de créations de postes outre-Atlantique, derrière celui de la restauration et des débits de boisson ( 50 000 nouveaux jobs en décembre).
Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.
L'action Adecco cédait 1,8% mardi en fin d'après-midi à la Bourse de Zurich.
