ADARx Pharmaceuticals prévoit de lever 371,9 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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ADARx Pharmaceuticals envisage de lever jusqu'à 371,9 millions de dollars dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis, a révélé la société lundi dans un document déposé auprès des autorités boursières.