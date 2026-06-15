Adaptive Biotechnologies en baisse après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles et de la scission de ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Les actions d'Adaptive Biotechnologies ( ADPT.O ) ont reculé de 5,5 % en séance prolongée, à 16,50 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds et à scinder ses activités ** ADPT, société basée à Seattle, dans l'État de Washington, annonce une offre privée de 250 millions de dollars d'obligations convertibles arrivant à échéance en 2031 ** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'émission pour rembourser le contrat d'achat conclu avec OrbiMed, ainsi que pour des besoins généraux et des initiatives opportunistes dans le cadre de son activité MRD

** Parallèlement à cette émission, la société dévoile son projet de scission de ses activités MRD et de médecine immunitaire

** "Nous pensons que cette séparation est le meilleur moyen de libérer tout le potentiel des deux activités, d’accroître leur impact sur les patients et de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires", a déclaré Chad Robins, directeur général et cofondateur

** L'action ADPT a clôturé en baisse de 0,8 % à 17,46 $ lundi. Elle affiche une hausse de 7,5 % depuis le début de l'année et d'environ 70 % au cours des 12 derniers mois

** La société affiche une capitalisation boursière d'environ 2,8 milliards de dollars

** La note moyenne des 8 analystes couvrant le titre est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 20,50 $, selon LSEG