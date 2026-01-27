Adani et Embraer signent un pacte pour la fabrication d'avions en Inde

Le groupe indien Adani et la société brésilienne Embraer SA EMBJ3.SA vont s'associer pour créer une entreprise d'avions de transport régional en Inde, ont annoncé les deux sociétés mardi, annonçant l'entrée d'Adani dans la fabrication d'avions commerciaux.

Cette entrée permet à Adani, qui gère des aéroports et dont les activités dans le domaine de la défense et de l'aérospatiale sont en pleine expansion, de contribuer à l'effort de l'Inde pour accroître sa part dans la fabrication d'avions, de l'assemblage à la production de pièces et de composants.

Dans une déclaration commune, les entreprises ont indiqué qu'elles avaient signé un protocole d'accord pour explorer la coopération dans la construction aéronautique, les chaînes d'approvisionnement, les services après-vente et la formation des pilotes, mais elles n'ont pas divulgué de détails financiers.

"L'Inde est un marché essentiel pour Embraer, et ce partenariat associe notre expertise dans le domaine de l'aérospatiale aux solides capacités industrielles d'Adani", a déclaré Arjan Meijer, président et directeur général d'Embraer Commercial Aviation, dans le communiqué.

Troisième constructeur mondial d'avions après Airbus

AIR.PA et Boeing BA.N , Embraer est spécialisé dans les jets régionaux transportant de 70 à 140 passagers.

Sa famille E2 est en concurrence avec l'A220 d'Airbus, mais se situe en dessous du marché des plus de 150 places dominé par les deux géants de l'industrie.

Embraer, qui n'assemble des avions commerciaux de passagers qu'au Brésil, a cherché à étendre sa présence en Inde, après avoir conclu un partenariat avec Mahindra MAHM.NS sur le transport militaire C-390.

L'année dernière, lors de la visite d'État du premier ministre indien Narendra Modi au Brésil, le président Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré que le constructeur d'avions souhaitait renforcer sa présence en Inde par le biais de tels partenariats.