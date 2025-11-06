 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 966,28
-1,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ACV Auctions chute à un niveau record après avoir abaissé ses prévisions
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du marché de gros des véhicules ACV Auctions ACVA.N ont chuté de 35 % pour atteindre un niveau record de 5,3 $

** La société abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année et enregistre une perte de 19 millions de dollars en raison de la faillite du prêteur automobile à risque et distributeur de véhicules d'occasion Tricolor

** Les actions sont en passe de subir la plus forte perte journalière jamais enregistrée, ce qui porte les baisses depuis le début de l'année à plus de 75 %

** La société de courtage BofA Global Research dégrade doublement ACVA de "acheter" à "sous-performer" et réduit son objectif de cours à 6 $ contre 16,5 $

** BofA indique que les perspectives de croissance et de marges d'ACVA pour le quatrième trimestre et un contexte macroéconomique agité constituent une baisse par rapport aux attentes antérieures

** « Nous n'avons pas de préoccupations de liquidité, mais nous nous attendons à ce que la compression des multiples crée une pression constante jusqu'à ce que le secteur automobile s'oriente positivement », ajoute la société de courtage

** J.P.Morgan maintient sa recommandation "surpondérer", réduit son objectif de cours à 11 $ contre 18 $ et déclare que le rapport de la société sur les volumes et la part de marché était rassurant, bien qu'il se fasse au détriment des marges

** Au moins deux autres sociétés de courtage abaissent leurs objectifs de cours sur le titre

** 11 des 14 sociétés de courtage classent l'action comme "acheter" ou supérieure, deux comme "conserver" et une comme "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 15,35 $ - données compilées par LSEG

Valeurs associées

ACV AUCTIONS RG-A
5,400 USD NYSE -33,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank