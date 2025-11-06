ACV Auctions chute à un niveau record après avoir abaissé ses prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du marché de gros des véhicules ACV Auctions ACVA.N ont chuté de 35 % pour atteindre un niveau record de 5,3 $

** La société abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année et enregistre une perte de 19 millions de dollars en raison de la faillite du prêteur automobile à risque et distributeur de véhicules d'occasion Tricolor

** Les actions sont en passe de subir la plus forte perte journalière jamais enregistrée, ce qui porte les baisses depuis le début de l'année à plus de 75 %

** La société de courtage BofA Global Research dégrade doublement ACVA de "acheter" à "sous-performer" et réduit son objectif de cours à 6 $ contre 16,5 $

** BofA indique que les perspectives de croissance et de marges d'ACVA pour le quatrième trimestre et un contexte macroéconomique agité constituent une baisse par rapport aux attentes antérieures

** « Nous n'avons pas de préoccupations de liquidité, mais nous nous attendons à ce que la compression des multiples crée une pression constante jusqu'à ce que le secteur automobile s'oriente positivement », ajoute la société de courtage

** J.P.Morgan maintient sa recommandation "surpondérer", réduit son objectif de cours à 11 $ contre 18 $ et déclare que le rapport de la société sur les volumes et la part de marché était rassurant, bien qu'il se fasse au détriment des marges

** Au moins deux autres sociétés de courtage abaissent leurs objectifs de cours sur le titre

** 11 des 14 sociétés de courtage classent l'action comme "acheter" ou supérieure, deux comme "conserver" et une comme "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 15,35 $ - données compilées par LSEG