Actualités santé : une étude établit un lien entre l'ablation de l'appendice et une diminution du risque de cancer colorectal

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par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous mettons en avant un bénéfice potentiellement inattendu de l’appendicectomie ainsi que certains effets secondaires peu médiatisés des médicaments à base de GLP-1, très populaires pour la perte de poids et le traitement du diabète. Nous abordons également les résultats prometteurs d’un traitement expérimental actuellement testé pour la maladie musculaire invalidante dont souffre la chanteuse Céline Dion.

L'ablation d'un appendice enflammé pourrait réduire le risque de cancer colorectal

Selon une analyse portant sur plus de 30 000 cas, les patients ayant subi une intervention chirurgicale pour une appendicite présentaient un risque significativement plus faible de développer un cancer colorectal que ceux traités par antibiotiques.

La chirurgie était autrefois la norme de soins pour l’appendicite aiguë. La prise en charge de cette affection « a considérablement évolué au cours de la dernière décennie, et l’antibiothérapie est désormais une option acceptée », a expliqué dans un communiqué le Dr Valentine Nfonsam, responsable de l’étude à la Morehouse School of Medicine d’Atlanta.

Les comparaisons précédentes entre ces deux approches s’étaient concentrées sur les résultats à court terme.

Dans le cadre de cette étude, le Dr Nfonsam et ses collègues ont examiné les données de 15 774 patients chez lesquels une appendicite aiguë avait été diagnostiquée et qui avaient subi une appendicectomie, ainsi que celles de 15 295 autres patients traités uniquement par antibiotiques.

Au cours des années suivantes, un cancer colorectal a été diagnostiqué chez 0,7 % des patients du groupe ayant subi une appendicectomie et chez 1,7 % de ceux du groupe sous antibiotiques, selon les résultats présentés lors du congrès clinique de l’American College of Surgeons à Washington.

Après prise en compte des facteurs de risque individuels, l’appendicectomie a été associée à une réduction de 58 % du risque relatif de diagnostic ultérieur d’un cancer colorectal.

On pensait autrefois que l’appendice était inutile, mais des recherches récentes suggèrent que ce n’est pas le cas, a déclaré le Dr Nfonsam.

Au contraire, elle pourrait jouer un rôle dans le système immunitaire intestinal et le microbiote intestinal, cette communauté de micro-organismes vivant dans le tube digestif.

Il est biologiquement plausible que l’inflammation persistante ou les modifications du microbiote intestinal contribuent au développement du cancer, mais l’étude n’a pas été conçue pour répondre à cette question, a précisé le Dr Nfonsam.

« Ces résultats ne doivent pas être interprétés comme signifiant que toute personne souffrant d’une appendicite doit subir une appendicectomie pour prévenir le cancer », a-t-il déclaré.

« Le traitement antibiotique reste une option importante. Mais lorsque nous évoquons une prise en charge non chirurgicale, nous devons également voir au-delà de l’épisode immédiat d’appendicite et prendre en compte le risque oncologique potentiel à long terme ainsi qu’un suivi approprié. »

Le décollement des ongles est plus fréquent chez les utilisateurs de GLP-1

Le décollement des ongles était plus fréquent chez les patients utilisant des médicaments à base de GLP-1 pour la perte de poids ou le diabète que chez les non-utilisateurs, selon une étude présentée jeudi lors du congrès de l’Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie à Vienne.

Le Dr Charles Taïeb, de l’hôpital universitaire Necker à Paris, et ses collègues ont interrogé 575 personnes utilisant pour la première fois des médicaments à base de GLP-1 et 1 329 personnes n’ayant jamais pris ces médicaments. Toutes souffraient de diabète ou d’obésité, voire des deux.

Au total, 39 % des utilisateurs de GLP-1 ont signalé un décollement de l’ongle, c’est-à-dire une séparation de l’ongle par rapport aux tissus mous sous-jacents. Ce chiffre est à comparer aux 9 % observés chez les non-utilisateurs.

Les chercheurs ont constaté que ce risque accru lié aux médicaments à base de GLP-1 persistait, quelle que soit la perte de poids enregistrée par les patients au cours du traitement.

Une autre étude portant sur les mêmes participants a révélé que la chute de cheveux survenant après le début du traitement était plus de deux fois plus fréquente chez les utilisateurs (26 % contre 12 %), tandis que la perte de volume ou de densité capillaire touchait 42 % des personnes prenant des médicaments à base de GLP-1, contre 19 % des non-utilisateurs.

La plupart des patients présentant une perte de cheveux souffraient également de symptômes au niveau du cuir chevelu, tels que des démangeaisons, des rougeurs ou une desquamation.

« Cela suggère que ce qui se passe au niveau du cuir chevelu pourrait aller au-delà de la chute classique observée après une perte de poids rapide et impliquer une composante inflammatoire », a déclaré dans un communiqué le Dr Bruno Halioua, dermatologue parisien qui a dirigé l’étude sur la chute de cheveux.

Le Dr Halioua a suggéré que les cliniciens devraient rechercher cette affection, « qui pourrait être traitable ».

Aucune de ces deux études ne prouve que le traitement par GLP-1 soit à l’origine de ces changements.

Mais pris dans leur ensemble, ces résultats suggèrent que des facteurs autres que la seule perte de poids pourraient contribuer aux modifications observées au niveau des cheveux, du cuir chevelu et des ongles chez les utilisateurs de GLP-1, a déclaré le Dr Halioua.

Le traitement par CAR-T apporte des bénéfices durables dans les maladies musculaires invalidantes

Une thérapie expérimentale mise au point par Kyverna Therapeutics KYTX.O a apporté des bénéfices significatifs aux patients atteints de maladies auto-immunes invalidantes affectant les nerfs et les muscles, affirment les chercheurs.

Ce traitement, une thérapie à base de cellules CAR-T connue sous le nom de mivocabtagène autoleucel, ou miv-cel, a considérablement amélioré la capacité à marcher et d’autres critères d’évaluation de l’essai de phase avancée chez les patients atteints du syndrome de la personne raide, les bénéfices persistant un an après le traitement, a indiqué Kyverna.

Le syndrome de la personne raide se caractérise par une rigidité musculaire et une sensibilité accrue aux stimuli sonores, tactiles et émotionnels, pouvant déclencher des spasmes musculaires.

La société prévoit de présenter les données détaillées de cet essai lors de la réunion conjointe ACTRIMS-ECTRIMS « » qui se tiendra à la fin du mois à Toronto.

En 2022, la chanteuse Céline Dion a annoncé qu’elle souffrait de cette maladie.

Les thérapies par cellules T CAR consistent à prélever les cellules T du système immunitaire d’un patient, à les modifier et à les multiplier en laboratoire afin de les préparer à attaquer ou à traiter une maladie ou une affection spécifique, avant de les réinjecter au patient. Les premières thérapies CAR-T approuvées ont été conçues pour traiter les cancers du sang.

Les résultats de ce nouvel essai « sont convaincants, en particulier compte tenu du fardeau considérable que représente le syndrome de la personne raide et de l’absence de traitements approuvés », a déclaré dans un communiqué la Dre Amanda Piquet, responsable de l’étude, directrice et titulaire de la chaire financée par la Fondation Céline Dion en neurologie auto-immune à la faculté de médecine Anschutz de l’université du Colorado.

« Les améliorations durables observées en termes de mobilité, de raideur et d’autres paramètres spécifiques à la maladie, associées à un profil de tolérance favorable, soulignent son potentiel à apporter un bénéfice significatif et durable aux patients atteints du syndrome de la personne raide », a-t-elle déclaré à propos des résultats obtenus avec le miv-cel.

Dans une autre étude de suivi d’un essai de phase intermédiaire mené chez des patients atteints de myasthénie grave généralisée, le miv-cel a significativement amélioré les symptômes et la capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne, ont rapporté les chercheurs lors du récent congrès annuel de l’Association américaine de médecine neuromusculaire et électrodiagnostique qui s’est tenu à Orlando.

La myasthénie grave entraîne des pertes de force variables au niveau des muscles squelettiques.

Un essai de phase avancée du miv-cel chez des patients atteints de myasthénie grave est en cours, et le recrutement devrait s’achever mi-2027, ont indiqué les chercheurs.