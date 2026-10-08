Actualités santé : un traitement contre la cécité, issu de recherches récompensées par un prix Nobel, semble prometteur

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par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! C'est la saison des prix Nobel et nous vous présentons aujourd'hui les premiers résultats prometteurs d'une technique novatrice de traitement de la cécité qui a valu cette semaine le prix Nobel à trois scientifiques. Nous rendons également compte de deux études comparant différentes options thérapeutiques, présentées lors du congrès de l'American Society for Radiation Oncology.

Une thérapie primée par le prix Nobel se révèle prometteuse chez les patients aveugles

Des patients atteints de cécité due à une rétinite pigmentaire, qui ont bénéficié d’un traitement issu des recherches ayant remporté le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 2026, ont vu leur capacité à détecter des objets rétablie lors d’un petit essai clinique qui a démontré le potentiel de cette nouvelle approche.

Cette thérapie dite « optogénétique » combine la thérapie génique, qui rend les cellules ganglionnaires rétiniennes survivantes sensibles à la lumière, et l’administration de lumière pour stimuler ces cellules.

Les 10 participants à l’essai ont chacun reçu, dans un œil, une injection contenant les instructions génétiques du ChrimsonR, une protéine photosensible mise au point par GenSight Biologics SIGHT.PA .

Les patients ont ensuite porté des lunettes spéciales qui captaient les informations visuelles, les convertissaient en motifs lumineux à des longueurs d’onde activant ChrimsonR dans les cellules rétiniennes modifiées, puis renvoyaient ces motifs lumineux vers l’œil.

Sept patients sont devenus plus sensibles à la lumière, et six d’entre eux ont obtenu des améliorations cliniquement significatives, telles que la capacité de détecter la présence d’un objet, de déterminer son emplacement et de tendre la main vers lui avec précision.

Un événement indésirable grave s’est produit immédiatement après l’injection et s’est résolu en quelques minutes, ont rapporté les chercheurs dans "The New England Journal of Medicine" .

Bien que des études à plus grande échelle soient nécessaires pour prouver de manière définitive l’utilité du ChrimsonR et des lunettes, ces résultats montrent que même à un stade très avancé de cécité, les cellules ganglionnaires rétiniennes survivantes peuvent être rendues sensibles à la lumière et transmettre des informations visuelles au cerveau, ont déclaré les chercheurs.

"Même chez les personnes souffrant d’une perte de vision profonde, le système visuel conserve une capacité remarquable à traiter de nouvelles informations", a déclaré dans un communiqué le Dr José-Alain Sahel, de l’université de Pittsburgh, qui a dirigé l’étude.

La radiothérapie aussi efficace que la chirurgie pour le cancer localisé de la prostate

La radiothérapie a permis de contrôler le cancer de la prostate localisé aussi efficacement que la chirurgie, tout en entraînant moins d’effets secondaires, ont rapporté des chercheurs lors du récent congrès de l’American Society for Radiation Oncology , ou ASTRO, qui s’est tenu à Boston.

Après un suivi médian de huit ans, la survie sans récidive était statistiquement similaire. Parmi les patients ayant reçu cinq séances de radiothérapie stéréotaxique corporelle (SBRT) réparties sur deux semaines, 91 % étaient en vie sans récidive du cancer, contre 84 % après une intervention chirurgicale.

La SBRT administre le rayonnement directement à la prostate tout en limitant l’exposition des tissus sains environnants.

L’essai a porté sur 123 patients, dont la plupart présentaient un cancer à risque faible ou intermédiaire, qui ont été suivis pour détecter une réapparition de la tumeur ou une augmentation du taux d’antigène prostatique spécifique (APS), un indicateur potentiel du cancer de la prostate.

L’objectif initial de l’essai était de comparer la qualité de vie après les interventions. Les efforts visant à recruter près de deux fois plus de participants ont été contrecarrés par la pandémie de COVID, ce qui a laissé l’étude avec un nombre de patients trop faible pour répondre à cette question.

Comme il n’était pas conçu pour établir la non-infériorité en matière de contrôle du cancer, l’essai ne peut pas prouver que les traitements sont équivalents pour ce critère de jugement.

"Ce que nous pouvons affirmer, c’est que… nous disposons de données fiables montrant d’excellents résultats en matière de contrôle du cancer avec la radiothérapie en cinq séances", a déclaré dans un communiqué le Dr Nicholas van As, responsable de l’étude au Royal Marsden NHS Foundation Trust au Royaume-Uni.

Une analyse distincte présentée lors du congrès de l’ASTRO a révélé que les scores de fonction sexuelle rapportés par les patients avaient baissé dans les deux groupes, mais restaient nettement meilleurs après la radiothérapie. Les scores médians de fonction érectile sur une échelle de 25 points — où des scores plus élevés indiquent une meilleure fonction — s’élevaient à 19 pour la SBRT et à 5 pour la prostatectomie après cinq ans.

Toujours à cinq ans, 8,3 % des patients ayant bénéficié de la SBRT utilisaient des protections urinaires pour les fuites, contre 48 % des patients opérés.

Éviter la radiothérapie du cerveau entier dans les cas de cancer du poumon rare

Les patients atteints d’une forme rare et agressive de cancer du poumon qui développent des métastases cérébrales peuvent bénéficier d’une technique de radiothérapie plus sûre, déjà couramment utilisée pour les tumeurs pulmonaires courantes, selon les données d’une étude présentée lors du congrès de l’ASTRO .

La radiochirurgie stéréotaxique utilise des faisceaux de rayonnement à haute dose pour détruire les tumeurs cérébrales sans incision chirurgicale et en causant un minimum de dommages aux tissus cérébraux voisins.

Elle constitue déjà le traitement de choix pour les métastases cérébrales issues de la plupart des autres tumeurs. Le cancer du poumon à petites cellules faisait jusqu’à présent exception, car on craignait que le fait de ne traiter que les tumeurs visibles ne laisse des cellules cancéreuses derrière.

En conséquence, les patients subissent une radiothérapie du cerveau entier, ce qui augmente leurs risques de perte de mémoire et d’autres troubles cognitifs.

Dans le cadre de cet essai, 151 patients ont reçu soit une radiochirurgie stéréotaxique, soit une forme moderne de radiothérapie du cerveau entier.

Les patients ont survécu en moyenne 17 mois après une radiochirurgie stéréotaxique ciblée, contre neuf mois après une radiothérapie du cerveau entier.

L'essai était conçu pour évaluer le délai avant l'apparition d'un déclin cognitif chez les patients, selon la méthode de traitement. Les chercheurs n'ont constaté aucune différence significative, peut-être en raison de la protection offerte par la nouvelle forme de radiothérapie du cerveau entier, ont-ils expliqué.

La comparaison des résultats cognitifs a peut-être également été compliquée par le nombre plus faible de patients ayant reçu une radiothérapie du cerveau entier encore en vie pour un suivi ultérieur.

"Bien que la prolongation de la survie n’ait pas été l’objectif principal de l’essai et ne puisse être prouvée par cette étude, les résultats montrent à quel point ces deux approches ont progressé", a déclaré dans un communiqué le Dr Vinai Gondi, chercheur principal au Northwestern Medicine West Region and Proton Center de Warrenville, dans l’Illinois.

"Pour les patients atteints d’un cancer du poumon à petites cellules, nous disposons désormais de deux stratégies modernes de radiothérapie à envisager, ainsi que de données issues d’essais randomisés qui nous aident à comprendre comment les utiliser au mieux", a déclaré le Dr Gondi.