Actualités santé : des collyres expérimentaux soulagent les troubles de la vision nocturne chez les conducteurs

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par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Pour ceux qui trouvent la conduite de nuit de plus en plus difficile, nous avons aujourd’hui une nouvelle encourageante qui pourrait rendre les phares des véhicules venant en sens inverse moins gênants. Nous rendons également compte d’une enquête menée par des centres anticancéreux américains qui révèle la nécessité de mettre en place des mesures incitatives pour stimuler la production de traitements oncologiques génériques d’une importance cruciale, mais moins rentables.

Des collyres améliorent la vision nocturne des conducteurs lors d’essais cliniques de phase avancée

Des collyres développés par Opus Genetics IRD.O ont considérablement amélioré la vision nocturne chez les personnes ayant des difficultés à conduire dans l’obscurité, selon les données issues de deux études de phase avancée.

Pour le premier essai, les chercheurs ont recruté 145 patients présentant une acuité visuelle altérée dans des environnements peu éclairés ou sombres, ainsi que des symptômes d’éblouissement, de halos et d’étoiles lumineuses. Ils ont reçu soit les collyres Opus contenant une solution ophtalmique à 0,75 % de phentolamine quotidiennement, soit un placebo, pendant huit ou quinze jours.

Au bout de huit jours, 13 % des participants à l’étude ayant reçu les collyres à base de phentolamine ont enregistré un gain d’au moins trois lignes, soit 15 lettres, sur les tableaux optométriques, contre 3 % dans le groupe placebo. Au 15e jour, 21 % des personnes ayant reçu le médicament avaient constaté une telle amélioration, tandis que le taux restait inchangé à 3 % dans le groupe placebo.

Les patients ont également été invités à évaluer leurs problèmes globaux de vision nocturne sur une échelle de 1 à 7, 7 correspondant au cas le plus grave. Les patients traités par la phentolamine ont obtenu un score de 4,3 au 8e jour et de 3,3 au bout de 15 jours, ce qui est considéré comme une amélioration statistiquement significative par rapport au groupe placebo, qui a obtenu respectivement 4,6 et 4,3.

Au 15e jour, les patients ayant reçu les collyres d’Opus Genetics ont également signalé nettement moins de problèmes liés à l’éblouissement, aux halos et aux étoiles lumineuses que ceux traités par placebo.

En agissant sur un muscle de l’iris, ces collyres provoquent une constriction modérée et durable de la pupille, qui dure au moins 20 heures, ont rapporté les chercheurs dans *The American Journal of Ophthalmology* .

Les chercheurs ont noté que bon nombre de ces patients présentaient ces symptômes comme des séquelles d’interventions visant à remodeler la cornée, telles que la chirurgie LASIK destinée à corriger la myopie, l’hypermétropie ou l’astigmatisme.

La société a également annoncé des résultats initiaux encourageants issus d’un deuxième essai de phase III portant sur ces collyres.

Dans ce deuxième essai, “nous avons également constaté des améliorations fonctionnelles concernant la difficulté à voir la route en raison des phares des véhicules venant en sens inverse, ainsi que la difficulté à voir due à l’éblouissement lors de la conduite à l’aube ou au crépuscule, comme l’ont rapporté les patients participant à l’essai”, a déclaré dans un communiqué le Dr Jay Pepose, conseiller médical en chef d’Opus Genetics.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation “Fast Track” à ces collyres en tant que traitement d’un trouble chronique significatif de la vision nocturne au volant, selon le site web du fabricant. Cette désignation, attribuée aux médicaments traitant une affection grave ou répondant à un besoin médical non satisfait, peut accélérer le processus d’autorisation de mise sur le marché.

Les hôpitaux américains signalent des pénuries de médicaments anticancéreux à l’échelle nationale

Une enquête menée auprès des principaux centres anticancéreux américains, publiée jeudi, met en lumière les difficultés qu’ils rencontrent pour se procurer des médicaments pour leurs patients, la quasi-totalité d’entre eux signalant des pénuries de traitements génériques essentiels.

Fin août, le National Comprehensive Cancer Network a interrogé des directeurs de pharmacie et autres responsables cliniques et administratifs de ses 34 établissements membres au sujet des pénuries de médicaments.

Parmi les 31 centres ayant répondu, tous ont déclaré faire face à une pénurie d’au moins un agent anticancéreux, et plus de 20 % ont indiqué être actuellement confrontés à des pénuries concernant cinq médicaments différents ou plus.

Une pénurie d’ifosfamide, un médicament générique de chimiothérapie utilisé pour traiter les cancers de la vessie, des ovaires, des testicules, de l’utérus, les sarcomes des tissus mous, les ostéosarcomes et les cancers du sang, a été signalée par 94 % des répondants.

Par ailleurs, 71 % ont signalé une pénurie de carboplatine et 16 % une pénurie de cisplatine, deux agents chimiothérapeutiques importants utilisés comme piliers des protocoles de traitement de nombreux types de tumeurs, a précisé le NCCN.

L’immunothérapie au Bacillus Calmette-Guérin pour le cancer de la vessie était également en pénurie pour plus de la moitié des répondants.

Lorsque les plans de traitement ont dû être modifiés en raison de ces pénuries de médicaments, 90 % des centres ont signalé la nécessité d’obtenir une nouvelle autorisation préalable des compagnies d’assurance, ce qui a considérablement alourdi la charge de travail par patient et risquait d’entraîner des retards dans la continuité des soins, ont indiqué les chercheurs du NCCN.

“Presque tous les directeurs de pharmacie ayant répondu à notre enquête souhaiteraient que des incitations économiques soient mises en place pour encourager une fabrication de haute qualité des médicaments génériques contre le cancer”, a déclaré Alyssa Schatz, vice-présidente chargée des politiques et de la défense des intérêts au NCCN, dans un communiqué.

“C’est une mesure que les défenseurs de cette cause réclament depuis des années”, a-t-elle ajouté. “Comme l’a fait remarquer l’un des participants: “De nombreux génériques oncologiques sont cliniquement indispensables mais peu attractifs sur le plan économique. Sans une correction de ce déséquilibre économique, les pénuries risquent de se reproduire.””