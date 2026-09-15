Actualités médicales : un nouveau produit de contraste pour l'IRM permet de détecter plus tôt le cancer du poumon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(« Health Rounds », lauréat du Prix des lettres d'information des éditeurs 2026 dans la catégorie « Meilleure lettre d'information scientifique », paraît les mardis et jeudis. Vous pensez qu'un ami ou un collègue devrait nous connaître? Transmettez-lui cette lettre d'information. Il peut également s'abonner ici

par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous mettons en avant un agent de contraste expérimental destiné aux examens IRM qui pourrait changer la donne: il permettrait de détecter le cancer du poumon lorsque les tumeurs sont encore petites et que les options thérapeutiques sont plus nombreuses. Nous vous présentons également un antidépresseur de Johnson & Johnson qui semble contribuer à améliorer les troubles sexuels chez les patients souffrant de trouble dépressif majeur.

Un nouvel agent de contraste permet de détecter de minuscules tumeurs pulmonaires à l’IRM

Des chercheurs ont découvert qu’un nouveau type de produit de contraste destiné à l’imagerie par résonance magnétique pourrait permettre aux médecins de diagnostiquer le cancer du poumon à des stades bien plus précoces qu’il n’est actuellement possible.

Lors d’études sur des animaux, l’agent de contraste à base de protéines appelé hProCA32.Collagen2, en cours de développement par InLighta BioSciences, a permis d’identifier des tumeurs pulmonaires et des métastases mesurant à peine 1 millimètre, selon un article publié dans *Science Advances* .

« Le cancer du poumon n’est souvent diagnostiqué qu’après s’être propagé, lorsque les options thérapeutiques deviennent plus limitées », a déclaré dans un communiqué Janny Yang, responsable de l’étude, fondatrice et directrice scientifique d’InLighta.

« Notre technologie permet de détecter de minuscules tumeurs et des métastases cachées sans exposer les patients à des rayonnements. Elle aide également à déterminer le degré d’agressivité d’un cancer et son risque de propagation, ce qui pourrait réduire le recours à des biopsies invasives », a ajouté Mme Yang.

L’agent d’imagerie hProCA32.Collagen2 cible une protéine structurelle appelée collagène de type I, dont les taux sont élevés dans les tumeurs pulmonaires agressives et les lésions métastatiques.

Au-delà du diagnostic, ces résultats pourraient avoir des implications importantes pour le traitement personnalisé du cancer, ont indiqué les chercheurs.

En permettant aux médecins d’observer le remodelage du collagène – processus au cours duquel les fibres de collagène anciennes ou endommagées sont dégradées et remplacées par des protéines nouvellement organisées au sein des tumeurs –, cette technologie pourrait à terme aider à identifier les patients à haut risque, à orienter le choix du traitement et à suivre la réponse thérapeutique au fil du temps, ont-ils expliqué.

« C’est une véritable révolution pour le diagnostic du cancer et la médecine de précision », a déclaré Yang. « Pour la première fois, nous avons démontré que l’IRM de précision peut détecter de minuscules tumeurs et des métastases dans tout le corps sans recourir à des rayonnements nocifs, tout en fournissant des indices importants sur le degré d’agressivité d’un cancer. »

Un médicament de J&J améliore les dysfonctionnements sexuels liés à la dépression

Caplyta, l’antidépresseur à base d’ JNJ.N e de Johnson & Johnson, a considérablement amélioré les dysfonctions sexuelles lors d’un essai clinique de phase avancée mené auprès de patients atteints de trouble dépressif majeur qui ne répondaient pas au traitement standard.

En général, les antidépresseurs peuvent contribuer à des dysfonctionnements sexuels, ce qui fait de ces effets secondaires l’une des principales raisons pour lesquelles les patients arrêtent leur traitement, ont indiqué les auteurs de l’étude.

Plus de 80 % des 480 participants à l’essai ont signalé des dysfonctionnements sexuels au début de l’étude, selon un article publié dans *The Journal of Clinical Psychiatry* .

D’après les réponses aux questionnaires, des améliorations significatives des dysfonctionnements sexuels ont été observées chez les patients qui avaient été assignés de manière aléatoire à ajouter une dose quotidienne de 42 milligrammes de Caplyta à leur traitement antidépresseur actuel, par rapport aux patients ayant reçu un placebo.

Ces améliorations ont été observées chez les adultes jeunes et âgés, ainsi que dans divers aspects de la fonction sexuelle, tels que le désir, l’excitation, l’orgasme et le plaisir.

Aucun changement au niveau de la fonction sexuelle n’a été observé chez les patients ne présentant pas de dysfonctionnement sexuel au départ.

Le Caplyta, dont le nom chimique est la lumatéperone, est déjà commercialisé pour traiter la schizophrénie, la dépression bipolaire et comme traitement d’appoint lorsque d’autres antidépresseurs ne parviennent pas à contrôler un trouble dépressif majeur.

Comme Caplyta n’est pas associé à des dysfonctionnements sexuels d’origine médicamenteuse, il pourrait être privilégié par les patients qui ont besoin de médicaments supplémentaires contre la dépression et qui souhaitent éviter cet effet secondaire, a déclaré dans un communiqué la Dre Anita Clayton, de l’Université de Virginie Health, qui a dirigé l’étude.