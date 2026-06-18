Actualités médicales : un médicament expérimental innovant destiné au traitement cardiaque pourrait également contribuer à soigner les reins

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Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous vous présentons les premiers résultats de recherches sur un nouveau type de médicament en cours de développement, destiné à réparer les tissus cardiaques endommagés, mais qui pourrait également s’avérer efficace pour les reins. Nous vous informons également des dernières découvertes sur la façon dont les infections à Ebola peuvent persister dans le cerveau et d’autres organes pendant des mois, ainsi que de la propagation inquiétante de bactéries résistantes aux antibiotiques en dehors du milieu hospitalier.

Un médicament expérimental pour le cœur semble prometteur pour les reins

Un médicament expérimental destiné à réparer les tissus cardiaques, qui vient de recevoir le feu vert pour des essais pilotes chez l’homme, pourrait également s’avérer prometteur pour la réparation des tissus rénaux, selon des expériences en laboratoire.

Ce médicament, l’AD-NP1, en cours de développement à l’UCLA, est conçu pour aider à prévenir l’insuffisance cardiaque après un infarctus en bloquant la protéine ENPP1, qui perturbe la cicatrisation et empêche un rétablissement complet.

Lorsque les chercheurs de l’UCLA ont examiné des biopsies rénales provenant de personnes atteintes d’une maladie rénale chronique, ils ont constaté que cette même protéine était présente à des taux plus élevés que dans les tissus sains.

Lorsqu’ils ont provoqué des lésions rénales chez des souris saines et chez des souris dont l’ENPP1 avait été bloquée par génie génétique, tous les animaux ont initialement présenté des lésions. Mais quelques semaines plus tard, les souris dépourvues d’ENPP1 ont montré une meilleure régénération rénale, une réduction des cicatrices et une amélioration de la fonction rénale, ont rapporté les chercheurs dans la revue *Cell Stem Cell* .

Les chercheurs ont ensuite provoqué des lésions rénales chez des souris normales et leur ont administré de l’AD-NP1. Une semaine plus tard, les souris présentaient une amélioration de la fonction rénale et de la cicatrisation.

« La protéine ENPP1 interfère avec des voies métaboliques essentielles dont les cellules ont besoin pour produire de l’énergie », a déclaré dans un communiqué Arjun Deb, de l’UCLA, responsable de l’étude.

« Nous avons découvert que les mêmes mécanismes que ceux observés au niveau du cœur s’appliquaient également au rein », a déclaré M. Deb.

Le développement de ce médicament, premier de sa catégorie, a été soutenu par des subventions des Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis, du ministère de la Défense et de l’Institut californien de médecine régénérative.

Des scientifiques découvrent comment le virus Ebola survit dans le cerveau pendant des mois

De nouvelles expériences en laboratoire permettent de mieux comprendre comment le virus Ebola peut survivre dans l’organisme sans se faire remarquer pendant des mois, voire des années, après l’infection initiale, ce qui peut entraîner une rechute.

Le virus Ebola infectieux a été détecté dans le sperme pendant des mois, voire un an après l’infection, et il peut également persister dans le système nerveux central, en particulier dans le cerveau, expliquent les chercheurs dans leur étude publiée dans *Nature Microbiology* .

Cela s’explique par le fait que les testicules – source du sperme – et le système nerveux central sont considérés comme des zones « immunoprivilégiées », ce qui signifie que le système immunitaire réagit de manière atténuée et contrôlée dans ces zones afin de protéger les tissus sensibles. Par conséquent, il ne parvient pas toujours à éliminer complètement le virus.

Pour en savoir plus, les chercheurs ont programmé des cellules souches humaines afin qu’elles se développent en « organoïdes cérébraux », des structures sphériques ressemblant au cerveau et composées de cellules du système nerveux central.

Ils ont découvert que le virus Ebola infectait plusieurs types de cellules dans les organoïdes cérébraux et pouvait se répliquer pendant une période pouvant aller jusqu’à 120 jours.

Le virus a pu se propager dans les organoïdes cérébraux de deux manières: directement d’une cellule infectée à une cellule voisine, et par bourgeonnement à partir de la cellule hôte, ce qui correspond au mode de propagation classique du virus.

« Ces organoïdes cérébraux nous permettent d’étudier en détail les mécanismes utilisés par le virus Ebola et d’autres filovirus pour persister dans le système nerveux central humain », a déclaré dans un communiqué Lina Widerspick, responsable de l’étude à l’Institut de microbiologie de la Bundeswehr à Munich.

« Grâce aux expériences menées sur ce système modèle, nous pouvons acquérir des connaissances qui nous aident à mieux comprendre les effets à long terme de cette persistance, comme l’inflammation grave et parfois mortale observée chez les survivants de la maladie à virus Ebola atteints de méningo-encéphalite. »

En étudiant les organoïdes infectés, les chercheurs ont découvert des mutations génomiques qui pourraient aider le virus à rester latent sans être détecté, y compris certaines mutations qui n’avaient jamais été décrites auparavant chez les survivants d’Ebola.

Ils ont appelé à la poursuite des recherches, en particulier sur les souches moins bien connues, telles que le virus Bundibugyo, responsable de l’épidémie actuelle en Afrique.

Des bactéries résistantes aux médicaments se propagent en dehors des hôpitaux

Une espèce de bactérie responsable de la pneumonie, difficile à éradiquer et traditionnellement présente principalement dans les hôpitaux, se propage désormais au sein des communautés aux États-Unis, selon une étude qui pourrait déboucher sur de nouveaux traitements.

Pour en savoir plus sur ses modes de propagation, les chercheurs ont analysé des souches de Klebsiella pneumoniae multirésistantes détectées dans des échantillons d’urine et de sang prélevés sur plus de 2 000 personnes dans 42 États, au sein des centres locaux de Quest Diagnostics DGX.N , l’un des principaux prestataires d’analyses de laboratoire en ambulatoire.

Sur les 267 souches différentes qu’ils ont identifiées, près de 70 % étaient résistantes aux trois antibiotiques oraux les plus courants.

Les tendances géographiques ont montré une propagation régionale et à l’échelle des États, ainsi qu’une dissémination dans plusieurs États, « indiquant l’existence de réservoirs communautaires étendus et sous-estimés », selon un rapport de l’étude publié dans *Nature Communications* .

« Pendant longtemps, les superbactéries hautement résistantes ont été principalement considérées comme un problème hospitalier, mais cette étude révèle une évolution dangereuse », a déclaré Meghan Starolis, de Quest, dans un communiqué.

« Ces bactéries se propagent et provoquent des infections courantes qui sont résistantes aux antibiotiques recommandés pour les traiter. »

Le principal responsable est un gène appelé CTX-M-15, qui confère non seulement des caractéristiques de résistance aux antibiotiques, mais aussi une tolérance au stress et à l’exposition aux métaux, ont expliqué les chercheurs.

« Cette recherche fournit… le plan génétique nécessaire pour commencer à développer des vaccins ou d’autres traitements destinés aux patients vulnérables », a déclaré Mme Starolis.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, K. pneumoniae tue environ 600 000 personnes chaque année dans le monde. Aux États-Unis, il s’agit de la cause la plus fréquente de pneumonie nosocomiale.