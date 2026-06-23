Actualités médicales : un médicament destiné à prévenir le rejet d'organe après une greffe de rein s'avère plus efficace que le traitement standard lors d'un essai clinique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (« Health Rounds » paraît les mardis et jeudis. Vous pensez qu’un de vos amis ou collègues devrait nous connaître? Transmettez-lui cette newsletter. Il peut également s’abonner ici par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous mettons en avant une étude portant sur un médicament expérimental susceptible d’améliorer la qualité de vie des greffés rénaux après leur greffe. Nous vous présentons également des découvertes potentiellement importantes qui pourraient déboucher sur le premier traitement contre le virus du Nil occidental et sur une prise en charge améliorée des patients atteints de pneumonie.

Un nouvel immunosuppresseur pour les greffés rénaux

Un médicament immunosuppresseur expérimental développé par Eledon Pharmaceuticals ELDN.O s’est révélé supérieur au traitement standard actuel, selon les données d’un essai clinique, et pourrait bien changer la donne pour les patients ayant subi une greffe de rein.

Les greffés rénaux doivent prendre des médicaments immunosuppresseurs à vie pour prévenir le rejet de l’organe. Ces médicaments peuvent avoir une incidence tant sur la survie à long terme du greffon que sur le bien-être et le fonctionnement des patients dans leur vie quotidienne.

Alors que l’immunosuppresseur de référence actuel – le tacrolimus, utilisé depuis les années 1990 – affecte globalement l’ensemble du système immunitaire, le médicament d’Eledon, le tegoprubart, bloque de manière sélective l’activation de cellules immunitaires spécifiques au sein de la voie dite CD40L.

Dans une étude de suivi à long terme menée auprès de patients ayant bénéficié d’une greffe rénale et ayant participé à un essai clinique de phase intermédiaire de 12 mois, ceux traités par le tegoprubart ont présenté une fonction rénale supérieure dès le premier mois par rapport aux patients traités par le tacrolimus, ont rapporté des chercheurs lors du Congrès américain sur la transplantation à Boston.

Les patients traités par le tegoprubart n’ont présenté aucune perte de greffe ni aucun épisode de rejet aigu confirmé par biopsie au cours des six premiers mois suivant la greffe, contre environ 64% dans le groupe tacrolimus.

Les effets indésirables étaient également moins fréquents avec le tegoprubart. Seuls 2% des patients ayant reçu le médicament Eledon ont présenté des maux de tête ou une atteinte rénale aiguë, contre respectivement 12% et 6% pour le tacrolimus. Aucun des patients prenant le nouveau médicament n’a souffert de douleurs aux membres, ni de chutes ou de pertes d’équilibre, contre 10% et 6% pour le traitement de référence.

“Pour les receveurs d’une greffe rénale, le succès ne se mesure pas seulement à la prévention du rejet, mais aussi à la préservation de la fonction rénale et au maintien de la qualité de vie à long terme”, a déclaré dans un communiqué le Dr Andrew Adams, de l’université du Minnesota, responsable de l’étude.

Eledon a annoncé son intention de mener un essai de phase avancée sur le tegoprubart chez des receveurs de greffe rénale dans le courant de l’année.

Lors d’une autre présentation donnée lors de ce congrès, le Dr Nicole Wojcik, de l’université de Chicago, a rendu compte d’une étude pilote dans laquelle le tegoprubart s’est révélé bien toléré et efficace chez des patients diabétiques ayant subi une greffe de cellules des îlots pancréatiques.

Développement d’une protection contre le virus du Nil occidental

Des chercheurs ont identifié des anticorps qui pourraient déboucher sur le développement d’un vaccin ou d’un traitement contre le virus du Nil occidental, cette maladie transmise par les moustiques pouvant entraîner une infection cérébrale grave, voire la mort.

En analysant des échantillons sanguins fournis par des survivants de la maladie, les chercheurs ont découvert des anticorps susceptibles de répondre à ce besoin médical non satisfait, selon un article publié dans *Immunity* .

En reproduisant ces anticorps en éprouvette, ils ont découvert que l’un d’entre eux, appelé W010, reconnaît et attaque une protéine présente sur l’enveloppe du virus qui lui permet de se fixer aux cellules hôtes et de les infecter.

Le traitement par le W010 a protégé les souris lorsqu’il a été administré avant et même jusqu’à cinq jours après l’exposition au virus du Nil occidental.

Un deuxième anticorps, le W014, s’est révélé efficace non seulement contre le virus du Nil occidental, mais aussi contre d’autres orthoflavivirus, notamment les virus de l’encéphalite japonaise, de l’encéphalite de la vallée de Murray, de l’encéphalite de Saint-Louis et d’Usutu.

L’identification de ces anticorps humains – et des sites vulnérables qu’ils ciblent sur les virus – contribuera à orienter “le développement de contre-mesures médicales contre les maladies graves qui… représentent un besoin médical important non satisfait à l’échelle mondiale”, ont déclaré les chercheurs.

Une découverte sur la pneumonie pourrait améliorer le traitement des cas graves

La pneumonie grave comporte trois sous-types distincts présentant des réponses biologiques variées, une découverte qui aide à expliquer pourquoi certains patients se rétablissent rapidement tandis que, chez d’autres, l’infection pulmonaire devient mortelle, affirment les chercheurs.

À première vue, les 95 patients en unité de soins intensifs participant à l’étude semblaient présenter un état de santé similaire, mais leurs issues ont été très différentes, a déclaré dans un communiqué le Dr Mark Jeffrey, de l’université de Cambridge, qui a dirigé l’étude.

“Ce n’est qu’en approfondissant notre analyse et en examinant les schémas inflammatoires que les différences sont apparues”, a-t-il ajouté.

Environ la moitié des patients présentaient principalement une immunosuppression, des lésions importantes de la muqueuse pulmonaire et des hémorragies dans les alvéoles pulmonaires. Ces patients ne présentaient pas de signes d’inflammation marqués, ce qui pourrait expliquer pourquoi les traitements anti-inflammatoires peuvent s’avérer inefficaces, voire nocifs dans certains cas, ont rapporté les chercheurs dans *Nature Communications* .

Un autre quart des patients – ceux qui sont restés le plus longtemps dans un état critique et ont passé le plus de temps sous ventilation mécanique – présentaient une inflammation grave et persistante, accompagnée d’un afflux massif de cellules immunitaires immatures dans les poumons. Ce sont eux qui seraient les plus susceptibles de répondre aux traitements anti-inflammatoires, ont indiqué les chercheurs.

Enfin, environ un quart des cas se caractérisait par une réponse immunitaire équilibrée et une réparation active des lésions pulmonaires. Ces patients étaient les plus susceptibles de se rétablir plus rapidement et de passer le moins de temps sous ventilation, même s’ils semblaient initialement aussi gravement malades que les autres.

“Cela aide à expliquer pourquoi les traitements ‘universels’, y compris certains médicaments immunomodulateurs, ont souvent échoué lors des essais cliniques,” a déclaré Jeffrey.

L’auteur principal de l’étude, le Dr Andrew Conway Morris, de l’université de Cambridge, a déclaré que ne pas tenir compte de la biologie sous-jacente de la maladie risquait de faire passer à côté d’informations importantes.

“Au lieu de se demander ‘Ce patient souffre-t-il d’une pneumonie?’, nous devrions nous demander ‘Quel est le profil inflammatoire dans les poumons de ce patient?’”, a déclaré Morris.

Le Dr Vilas Navapurkar, de l’hôpital Addenbrooke’s de Cambridge et coauteur de l’étude, a ajouté: “Si nous savons de quel sous-type de pneumonie souffre un individu, nous pouvons potentiellement adapter son traitement de manière plus précise, en stimulant la réponse immunitaire chez certains, tout en apaisant l’inflammation nocive chez d’autres.”