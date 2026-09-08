Actualités médicales : un médicament d'AstraZeneca réduit les poussées de maladies pulmonaires lors d'essais cliniques de phase avancée

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par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de “Health Rounds”! Aujourd’hui, nous vous présentons des données issues d’études présentées lors du congrès de la Société européenne de pneumologie qui se tient actuellement à Barcelone.

Un médicament expérimental réduit les poussées de maladies pulmonaires

Un médicament développé par AstraZeneca AZN.L a considérablement réduit les poussées de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) lors de deux essais cliniques de phase avancée, ont rapporté mardi des chercheurs lors du congrès médical de Barcelone.

Les patients ayant reçu le tozorakimab d’Astra au cours de ces études d’une durée d’un an ont connu environ 29% à 34% d’exacerbations modérées à sévères de la BPCO en moins par rapport à ceux ayant reçu un placebo, ont indiqué les chercheurs.

Les taux globaux d’exacerbations modérées ou sévères chez les anciens fumeurs et les fumeurs actuels dans les deux essais étaient respectivement de 1,41 et 1,44 événements chez les patients recevant le tozorakimab, contre respectivement 2,00 et 2,03 événements chez ceux recevant un placebo.

“La réduction des exacerbations est l’un des objectifs les plus importants dans le traitement de la BPCO, car les poussées ont un impact considérable sur la santé des patients, leur qualité de vie et leurs résultats à long terme”, a déclaré dans un communiqué le Dr Frank Sciurba, de l’université de Pittsburgh, responsable de l’étude.

Ces essais ont porté sur 1 750 fumeurs actuels ou anciens ayant présenté des poussées de BPCO au cours de l’année précédente. Tous ont reçu un traitement standard associé soit au tozorakimab, soit à un placebo.

Le tozorakimab, un anticorps monoclonal injecté sous la peau toutes les quatre semaines, cible l’interleukine-33, une protéine impliquée dans l’inflammation des voies respiratoires et la production de mucus.

Selon les chercheurs, le médicament d’AstraZeneca s’est révélé efficace indépendamment du statut tabagique des patients, de la gravité de leur insuffisance pulmonaire ou de leur taux d’éosinophiles, un type de cellules sanguines contribuant aux symptômes de la BPCO.

Les études ont également montré que les profils de sécurité globaux étaient généralement similaires.

“Les données et les résultats de notre étude vont désormais être examinés par la Food and Drug Administration américaine en vue d’une autorisation d’utilisation... en dehors d’un essai clinique”, a déclaré le Dr Sciurba. “Il est encourageant de disposer d’un traitement supplémentaire et sûr pour les patients qui ont souvent du mal à respirer.”

Ces données ont également été publiées dans *The New England Journal of Medicine* à l’occasion de cette présentation.

Les patients âgés atteints d’une maladie pulmonaire devraient se faire vacciner contre la grippe à forte dose

Selon une nouvelle analyse, les bénéfices du vaccin antigrippal à forte dose pour les personnes âgées en général s’étendent également à celles souffrant d’une maladie pulmonaire chronique, réduisant ainsi le risque d’hospitalisation.

Dans deux vastes essais randomisés menés auprès de patients âgés de plus de 65 ans, ceux souffrant d’asthme, de bronchite, ayant subi une greffe pulmonaire ou présentant d’autres affections pulmonaires et ayant reçu le vaccin antigrippal à forte dose présentaient un risque d’hospitalisation pour grippe ou pneumonie plus faible que les patients similaires ayant reçu le vaccin standard, ont rapporté les chercheurs lors du congrès européen sur les maladies respiratoires.

L’un de ces essais s’est déroulé au Danemark sur trois dernières saisons grippales et l’autre en Espagne sur deux saisons grippales. L’analyse de ces essais a déjà montré que le vaccin à forte dose, qui contient quatre fois plus de principe actif que le vaccin standard, est bénéfique pour les personnes âgées en général.

Au total, ces deux essais ont porté sur près de 470 000 volontaires, dont près de 32 000 souffraient de maladies pulmonaires chroniques, pour lesquelles on sait que le risque de complications liées aux infections respiratoires est particulièrement élevé.

“Bien que les vaccins antigrippaux à forte dose soient conçus pour produire une réponse immunitaire plus forte chez les personnes âgées, il existait jusqu’à présent peu de données issues d’essais randomisés montrant spécifiquement s’ils offraient une meilleure protection contre les formes graves de la maladie chez les personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques”, a déclaré dans un communiqué la Dr Lisa Steen Duus, responsable de l’étude à l’hôpital de Gentofte à Copenhague.

Le vaccin à forte dose a réduit de 8,8% les hospitalisations pour grippe ou pneumonie par rapport au vaccin à dose standard.

Les chercheurs ont également constaté que le vaccin à forte dose réduisait les hospitalisations pour d’autres pathologies par rapport au vaccin à dose standard.

“Pour les personnes âgées atteintes d’une maladie pulmonaire chronique et leurs familles, ces résultats sont rassurants: la vaccination antigrippale à forte dose peut offrir une meilleure protection contre les formes graves de la maladie nécessitant une prise en charge hospitalière qu’un vaccin à dose standard”, a déclaré le Dr Duus.

L’asthme sévère associé à des modifications structurelles du cerveau

Les personnes atteintes d’une forme d’asthme sévère présentent de subtiles différences dans la structure de leur cerveau par rapport aux patients dont l’asthme est bien contrôlé, ont rapporté les chercheurs à Barcelone lors du congrès sur les maladies respiratoires.

L’asthme sévère de type 2 est dû à une réponse immunitaire hyperactive qui provoque une inflammation persistante, des crises d’asthme fréquentes et des difficultés respiratoires. De nombreux patients ont besoin de plusieurs médicaments, et il arrive même que les traitements intensifs s’avèrent inefficaces.

Selon des recherches antérieures, environ 5% à 10% des personnes asthmatiques souffrent d’asthme sévère, et environ 70% d’entre elles présentent un asthme de type 2.

Dans le cadre de cette nouvelle étude, 50 personnes souffrant d’asthme de type 2 sévère et 25 autres présentant un asthme de type 2 léger ou modéré bien contrôlé ont subi un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) spécifique, capable de révéler la structure microscopique des voies de la substance blanche du cerveau, qui constituent son réseau de communication et relient les différentes régions.

Les personnes souffrant d’asthme sévère présentaient une substance blanche moins bien organisée que celles dont l’asthme était bien contrôlé. L’ampleur des altérations de la substance blanche était liée aux niveaux d’inflammation, ce qui suggère un lien possible entre l’inflammation associée à l’asthme sévère et les modifications cérébrales.

L’équipe a également identifié des différences de taille au niveau de structures spécifiques, telles que l’hippocampe, et de régions cérébrales telles que les lobes temporaux, chez les personnes souffrant d’asthme de type 2 sévère.

Bien que cette étude ne puisse pas prouver que l’inflammation soit à l’origine de ces modifications, elle suggère qu’il pourrait exister un lien biologique méritant d’être approfondi, ont déclaré les chercheurs.

“L’une des questions les plus importantes est de savoir si ces modifications cérébrales peuvent être évitées ou inversées”, a déclaré dans un communiqué James Dodd, responsable de l’étude à l’université de Bristol, au Royaume-Uni. “Nous espérons que nos travaux en cours permettront d’y répondre.”