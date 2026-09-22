Actualités médicales : le comprimé Wegovy pourrait être la meilleure option à base de GLP-1 pour lutter contre la prise de poids récente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(“Health Rounds”, lauréat du Prix Publishers Newsletter 2026 dans la catégorie “Meilleure lettre d'information scientifique”, paraît les mardis et jeudis. Vous pensez qu'un ami ou un collègue devrait nous connaître? Transmettez-lui cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici

par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous vous présentons une étude menée en conditions réelles qui pourrait aider à déterminer quel médicament GLP-1 est le plus adapté aux personnes ayant récemment pris beaucoup de poids. Nous abordons également une étude menée chez la souris qui apporte des éclaircissements sur des questions encore sans réponse concernant les réactions allergiques chez l’homme.

Wegovy en comprimés pourrait être la meilleure solution en cas de prise de poids récente

La version en comprimés du Wegovy NOVOb.CO de Novo Nordisk pourrait être la meilleure option de GLP-1 pour les personnes cherchant à perdre le poids qu’elles ont récemment pris, selon une première analyse de données en conditions réelles.

Après avoir examiné les données de 3 011 patients ayant reçu une prescription de Wegovy oral et dont le poids de suivi avait été enregistré dans les 180 jours, les chercheurs ont constaté que les patients ayant récemment pris du poids étaient bien plus susceptibles d’être des “super-répondeurs” – c’est-à-dire de perdre plus de 10 % de leur poids corporel initial au cours du traitement.

Le Wegovy oral a été autorisé aux États-Unis en décembre de l’année dernière. Aucun des patients participant à la présente étude n’avait utilisé auparavant d’autres produits à base de GLP-1.

“Que vous soyez une personne de 30 ans ayant récemment pris beaucoup de poids au cours des cinq dernières années, ou une personne de 60 ou 90 ans ayant pris beaucoup de poids au cours des cinq dernières années, vous avez bien plus de chances, en l’espace de quelques mois, d’inverser ces cinq années de prise de poids” que si votre trajectoire de prise de poids remonte à plus loin dans le temps, a déclaré le responsable de l’étude, Venky Soundararajan, de la société d’analyse de données nference.

Les “super-répondeurs” au traitement par Wegovy pesaient moins lourd que les non-répondeurs au début du traitement, avec une moyenne de 207 livres contre 224,21 livres (soit 94,1 kg contre 101,7 kg), selon un rapport publié en ligne mais qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Les chercheurs ont également constaté que les “super-répondeurs” étaient plus susceptibles d’avoir augmenté leur dose au-delà de la dose initiale de 1,5 milligramme dès le 60e jour.

De plus, à mesure que les patients continuaient à prendre les comprimés, leur tension artérielle s’améliorait de manière significative, les baisses étant directement corrélées à l’ampleur de la perte de poids.

Les auteurs soulignent que leurs conclusions ne prouvent pas l’existence d’un lien de cause à effet. Selon eux, leurs résultats devraient plutôt inciter à mener des études plus rigoureuses afin de vérifier si l’évolution du poids avant le traitement est véritablement un facteur prédictif de la réponse.

Des expositions répétées pourraient aggraver les allergies

Une étude menée chez la souris apporte une explication potentielle à deux questions de longue date concernant les allergies: pourquoi n’apparaissent-elles souvent qu’après une exposition répétée, et pourquoi les personnes souffrant d’une allergie en développent-elles fréquemment d’autres?

Ces résultats, publiés dans la revue *Immunity* , pourraient déboucher sur de futures interventions.

Les neurones sensoriels — ces cellules nerveuses qui transmettent des signaux tels que les démangeaisons et la douleur depuis les récepteurs sensoriels du corps vers le système nerveux central — conservent une “mémoire” des allergènes qui pourrait aider à expliquer pourquoi les allergies se développent au fil du temps, ont découvert les chercheurs.

L’équipe avait précédemment découvert que les neurones sensoriels détectaient directement certains allergènes et contribuaient à déclencher la réponse immunitaire allergique. La nouvelle étude montre que ces neurones ne se contentent pas de détecter les allergènes sur le moment, mais qu’ils peuvent conserver une trace, codée au niveau métabolique, des expositions antérieures, ce qui leur permet de réagir plus vivement à des expositions ultérieures, même après la disparition de l’allergène d’origine.

“Les neurones sont connus pour leur capacité à former des souvenirs”, a déclaré dans un communiqué la Dre Caroline Sokol, responsable de l’étude au Mass General Brigham de Boston.

“Nous nous sommes demandé si une première exposition à un allergène pouvait laisser une trace, insuffisante en soi pour déclencher une réponse allergique complète, mais suffisante pour préparer les neurones à réagir plus vivement la fois suivante.”

En effet, les chercheurs ont découvert qu’une première exposition active une voie de signalisation spécifique dans les neurones qui non seulement les prépare à réagir ultérieurement au même allergène, comme l’équipe l’avait supposé, mais aussi à d’autres allergènes qui partagent la même activité enzymatique tout en présentant des structures moléculaires différentes, ont-ils rapporté.

Cette réponse interallergénique pourrait aider à expliquer pourquoi le développement d’une sensibilité à un allergène peut accroître la susceptibilité à d’autres, ont-ils déclaré.

“Maintenant que nous savons ce qui peut amener les gens à devenir allergiques et à développer davantage de sensibilités, nous pouvons mettre au point des moyens d’empêcher que cela ne se produise”, a déclaré la Dre Sokol.