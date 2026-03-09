 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 9 mars
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 07:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude. - Le directeur général de Nike NKE.N , Elliott Hill, a entamé une campagne mondiale pour rétablir les liens avec les athlètes et les ligues sportives. Cette initiative intervient alors que la société cherche à stabiliser ses activités après une forte baisse de sa valeur marchande et un regain d'intérêt pour les produits de performance. - L'Ukraine a envoyé des drones intercepteurs et une équipe d'experts en drones pour protéger les bases militaires américaines en Jordanie, a déclaré le président Volodimir Zelensky dans une interview. - Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré qu'il ne faudrait pas attendre longtemps avant que les nombreux pétroliers bloqués dans le golfe Persique recommencent à transporter du pétrole vers le monde entier. - Les démocrates se sont emparés de la flambée des prix du pétrole , arguant qu'il s'agissait d'une conséquence immédiate de la guerre en Iran qui provoquerait une crise de l'accessibilité financière, tandis que les républicains cherchaient à minimiser les données.

Guerre en Ukraine
Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
NIKE -B-
57,000 USD NYSE -1,76%
Pétrole Brent
107,89 USD Ice Europ +15,61%
Pétrole WTI
104,98 USD Ice Europ +14,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

