Actualités économiques du New York Times - 9 mars

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude. - Le directeur général de Nike NKE.N , Elliott Hill, a entamé une campagne mondiale pour rétablir les liens avec les athlètes et les ligues sportives. Cette initiative intervient alors que la société cherche à stabiliser ses activités après une forte baisse de sa valeur marchande et un regain d'intérêt pour les produits de performance. - L'Ukraine a envoyé des drones intercepteurs et une équipe d'experts en drones pour protéger les bases militaires américaines en Jordanie, a déclaré le président Volodimir Zelensky dans une interview. - Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré qu'il ne faudrait pas attendre longtemps avant que les nombreux pétroliers bloqués dans le golfe Persique recommencent à transporter du pétrole vers le monde entier. - Les démocrates se sont emparés de la flambée des prix du pétrole , arguant qu'il s'agissait d'une conséquence immédiate de la guerre en Iran qui provoquerait une crise de l'accessibilité financière, tandis que les républicains cherchaient à minimiser les données.