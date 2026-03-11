Les recettes fiscales ont progressé plus vite que la croissance en 2025

( AFP / BERTRAND GUAY )

Une hausse marquée qui est la bienvenue pour les comptes publics. En 2025, les recettes fiscales collectées par l'État ont augmenté de 7,1%, selon des données publiées mardi 10 mars par l'administration, ce qui a contribué à réduire le déficit de la France en proportion du produit intérieur brut. La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a indiqué avoir collecté l'an dernier 610 milliards d'euros, dont plus de la moitié (57%) au profit de l'État, environ un quart (26%) pour les collectivités territoriales et le reste (17%) pour les administrations de la Sécurité sociale. Ces recettes "progressent plus vite que le PIB", a relevé la DGFiP, la croissance de l'économie française en valeur étant de 2,0%.

Les deux années précédentes, la tendance était inverse. En 2024, les recettes n'avaient progressé que de 1,9%, malgré une croissance du PIB en valeur de 3,2%. Et en 2023, elles avaient même baissé (- 0,3%), alors que la croissance du PIB en valeur avait été de 6,5%. À périmètre de recouvrement inchangé (hors tabac et alcool), les recettes ont augmenté de 6,8% en 2025.

Un déficit public équivalent à 5,4% du produit intérieur brut en 2025

"Les montants collectés au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes intérieures sur la consommation d'énergie (fin du bouclier tarifaire) et des droits de mutation à titre onéreux et d'enregistrement croissent nettement", selon la DGFiP. Le fisc rappelle également la contribution, à hauteur de 8,4 milliards d'euros, de prélèvements comme "la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) et la taxe sur les rachats d'actions".

La France a affiché un déficit public équivalent à 5,4% du produit intérieur brut en 2025, contre 5,8% l'année précédente. D'après les projections du Fonds monétaire international, le total des recettes du secteur public en France a atteint 51,9% du PIB, derrière la Finlande (53,7%) et à égalité avec l'Autriche, parmi les économies riches où il est le plus élevé.