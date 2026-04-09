Actualités économiques du New York Times - 9 avril

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9 avril - Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Paramount Skydance PSKY.O a annoncé que Jeff Shell quittait son poste de président et de membre du conseil d'administration de la société, suite à des allégations selon lesquelles il aurait violé les règles de divulgation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

- Une cour d'appel fédérale de Washington, D.C., a refusé de bloquer pour l'instant l'inscription de la société d'intelligence artificielle Anthropic sur la liste noire de la sécurité nationale du Pentagone, une victoire pour l'administration Trump qui survient après qu'une autre cour d'appel soit parvenue à la conclusion opposée dans une contestation juridique distincte d'Anthropic.

- La Maison Blanche a obtenu des dizaines de millions de dollars d'acier étranger offert par ArcelorMittal MT.LU pour le projet de salle de bal du président américain Donald Trump, d'une valeur de 400 millions de dollars.

- Le Tennessee a infligé une amende de plus de 3,1 millions de dollars à une usine de munitions pour une série d'infractions en matière de santé et de sécurité, quelques mois après qu'une explosion ait tué 16 personnes et en ait blessé d'autres.