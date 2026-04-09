 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actualités économiques du New York Times - 9 avril
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 07:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Paramount Skydance PSKY.O a annoncé que Jeff Shell quittait son poste de président et de membre du conseil d'administration de la société, suite à des allégations selon lesquelles il aurait violé les règles de divulgation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

- Une cour d'appel fédérale de Washington, D.C., a refusé de bloquer pour l'instant l'inscription de la société d'intelligence artificielle Anthropic sur la liste noire de la sécurité nationale du Pentagone, une victoire pour l'administration Trump qui survient après qu'une autre cour d'appel soit parvenue à la conclusion opposée dans une contestation juridique distincte d'Anthropic.

- La Maison Blanche a obtenu des dizaines de millions de dollars d'acier étranger offert par ArcelorMittal MT.LU pour le projet de salle de bal du président américain Donald Trump, d'une valeur de 400 millions de dollars.

- Le Tennessee a infligé une amende de plus de 3,1 millions de dollars à une usine de munitions pour une série d'infractions en matière de santé et de sécurité, quelques mois après qu'une explosion ait tué 16 personnes et en ait blessé d'autres.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
51,500 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,8200 USD NASDAQ -0,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 09.04.2026 08:40 

    * OVHCLOUD OVH.PA - L'opérateur français de centres de données a annoncé jeudi une croissance en données comparables de 5,5% de son chiffre d'affaires du premier semestre, portée par l'augmentation des dépenses de ses clients existants. * BOUYGUES BOUY.PA - Bouygues ... Lire la suite

  • Des personnes regardent leurs proches embarquer à bord du ferry Sarfaq Ittuk au port de Nuuk, au Groenland, le 13 mars 2026 ( AFP / Florent VERGNES )
    Dans le dernier ferry du Groenland, un voyage au coeur d'un territoire en mutation
    information fournie par AFP 09.04.2026 08:39 

    Ce soir-là, le port de Nuuk s'anime. Ployant sous les bagages, des voyageurs s'engouffrent à bord d'un caboteur rouge et blanc un peu rouillé : le dernier ferry du Groenland. Une ethnologue, quelques touristes danois, mais surtout des Groenlandais en provenance ... Lire la suite

  • boutique Rexel (Crédit: L. Grassin / )
    Avis d'analystes France : Jefferies passe positif sur Rexel, TD Cowen revalorise Kering
    information fournie par Zonebourse 09.04.2026 08:36 

    Jefferies est repassé positif sur Rexel ce matin. "Nous voyons un contexte favorable pour Rexel jusqu'en 2026, avec des facteurs de soutien importants au niveau des prix, une reprise sur certains marchés de l'industrie et de la construction, ainsi qu'une nouvelle ... Lire la suite

  • ADP : Les signaux haussiers sont intacts
    ADP : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 09.04.2026 08:29 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank