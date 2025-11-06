Actualités économiques du New York Times - 6 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase

JPM.N , a appelé le maire élu Zohran Mamdani mercredi matin, dernier exemple en date d'un chef d'entreprise de la ville de New York cherchant à construire un pont avec le prochain maire.

- Le gouvernement français a déclaré qu'il suspendait l'accès au distributeur en ligne Shein jusqu'à ce que l'entreprise prouve que son contenu est conforme aux lois françaises, après la découverte cette semaine de poupées sexuelles à caractère pédopornographique mises en vente.

- L'administration Trump a annoncé qu'elle réduirait de 10 % le trafic aérien dans 40 des aéroports les plus fréquentés du pays, une mesure qui, selon les analystes, obligerait les compagnies aériennes à annuler des milliers de vols.