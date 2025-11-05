Actualités économiques du New York Times - 5 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un avion cargo d'UPS UPS.N s'est écrasé mardi après avoir décollé d'un aéroport de Louisville, tuant au moins sept personnes et provoquant un nuage de fumée épaisse au-dessus de l'une des plus grandes plates-formes de fret aérien des Etats-Unis.

- IBM IBM.N a déclaré mardi qu'elle prévoyait de supprimer des milliers de travailleurs, car elle se concentre sur des activités à plus forte croissance dans le domaine du conseil en intelligence artificielle et des logiciels.

- Gannett, le plus grand éditeur de journaux du pays, renomme USA Today Company, d'après son journal national phare.