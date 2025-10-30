Actualités économiques du New York Times - 30 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a indiqué qu'il discuterait de la vente des puces Blackwell de Nvidia

NVDA.O , une décision dont les responsables américains ont averti qu'elle constituerait une erreur "massive" en matière de sécurité nationale.

- La Food and Drug Administration a annoncé qu'elle allait assouplir les obstacles réglementaires pour les versions copiées à bas prix de certains médicaments, ou "biosimilaires".

- General Motors GM.N prévoit de licencier 1 750 travailleurs pour une durée indéterminée au cours des prochains mois et 1 670 autres de manière temporaire afin de réduire la production de véhicules électriques.

- Character.AI a déclaré qu'elle interdirait aux personnes de moins de 18 ans d'utiliser ses chatbots à partir de la fin du mois prochain.