Actualités économiques du New York Times - 29 janvier

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le gouvernement intérimaire du Venezuela a accepté de soumettre un "budget" mensuel à l'administration Trump, a déclaré le secrétaire d'État Marco Rubio.

- Amazon AMZN.O a payé 40 millions de dollars à la société de production de Melania Trump pour les droits de "Melania ", soit environ 26 millions de dollars de plus que le soumissionnaire le plus proche, Disney DIS.N .

- La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux mercredi lors de la première réunion de l'année de la banque centrale.

- Le président Trump et le sénateur Chuck Schumer ont progressé mercredi soir vers un accord possible pour négocier de nouvelles restrictions sur les agents d'immigration fédéraux, évitant potentiellement une fermeture du gouvernement tôt samedi.