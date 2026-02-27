Actualités économiques du New York Times - 27 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Netflix NFLX.O se retire de son offre de 83 milliards de dollars pour Warner Bros. Discovery WBD.O , ouvrant la voie à l'offre de 111 milliards de dollars de Paramount Skydance PSKY.O pour prendre le contrôle du géant hollywoodien.

- Block XYZ.N va licencier 40% de ses effectifs, soit environ 4 000 emplois, Jack Dorsey affirmant que les nouveaux outils d'IA rendent les petites équipes plus efficaces, ce qui constitue l'une des plus importantes suppressions d'emplois liées à l'IA dans le secteur de la technologie.

- FedEx FDX.N déclare qu'elle répercutera tout remboursement de droits de douane ordonné par le tribunal sur les clients, alors que les entreprises se précipitent pour récupérer les milliards perçus au titre des droits de douane à l'importation de Trump, désormais invalidés.

- Revel, une startup qui développe des logiciels modernes pour contrôler le matériel comme les moteurs de fusée, lève 150 millions de dollars à une valorisation de 1 milliard de dollars, les investisseurs pariant sur l'automatisation industrielle de nouvelle génération.