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Actualités économiques du New York Times - 26 mars
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 09:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Un jury de Los Angeles a jugé Meta META.O et Google d'Alphabet GOOGL.O négligents pour avoir conçu des plateformes de médias sociaux nuisibles aux jeunes , dans un verdict de 6 millions de dollars qui servira de référence pour de nombreuses affaires similaires.

- Meta META.O a licencié environ 700 employés et a dévoilé un nouveau programme d'actions pour six cadres supérieurs.

- La Cour suprême des États-Unis a décidé que Cox Communications ne pouvait être tenu responsable du piratage, par ses abonnés au service Internet, de chansons appartenant à Sony Music 6758.T , Warner Music Group WMG.O , Universal Music Group UMG.AS et à d'autres labels, mettant ainsi un terme à leur procès de plus d'un milliard de dollars sur les droits d'auteur dans le domaine de la musique.

- La Maison Blanche va retarder la nomination d'un nouveau directeur pour les Centers for Disease Control and Prevention au-delà de la date limite de mercredi, et le directeur intérimaire actuel, Jay Bhattacharya, continuera à superviser l'agence.

Valeurs associées

ALPHABET-A
290,9300 USD NASDAQ +0,17%
META PLATFORMS
594,8900 USD NASDAQ +0,33%
SONY GROUP
17,400 EUR Tradegate -2,11%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
15,7150 EUR Euronext Amsterdam +0,32%
WARNER MUSIC RG-A
23,8900 USD NASDAQ +1,01%
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