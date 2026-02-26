Actualités économiques du New York Times - 26 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin AML.L va supprimer 20 % de sa main-d'œuvre mondiale, les droits de douane ayant entamé sa rentabilité. Le constructeur automobile n'a pas donné de calendrier pour les suppressions d'emplois, mais a déclaré qu'il en résulterait des économies annuelles de 54 millions de dollars.

- Des responsables de l'administration Trump ont annoncé que le gouvernement fédéral retiendrait 259 millions de dollars de fonds Medicaid au Minnesota, dernier effort en date du gouvernement pour retirer des fonds à des États dirigés par des démocrates, alors que le président Trump s'oppose à un important scandale de fraude à l'aide sociale dans cet État.

- L'administration Trump cherche à limiter les garanties protégeant la liberté éditoriale des groupes de presse financés par le gouvernement fédéral qui diffusent à l'étranger, ce qui suscite des inquiétudes quant à la possibilité d'affaiblir une source d'information indépendante dans des régions du monde où il y en a peu.

- ADNOC, le géant pétrolier d'Abu Dhabi, remodelé par Sultan Al Jaber, développe de manière agressive, au-delà du pétrole, vers le gaz, les produits chimiques et les énergies renouvelables à l'échelle mondiale.