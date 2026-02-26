 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actualités économiques du New York Times - 26 février
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 08:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin AML.L va supprimer 20 % de sa main-d'œuvre mondiale, les droits de douane ayant entamé sa rentabilité. Le constructeur automobile n'a pas donné de calendrier pour les suppressions d'emplois, mais a déclaré qu'il en résulterait des économies annuelles de 54 millions de dollars.

- Des responsables de l'administration Trump ont annoncé que le gouvernement fédéral retiendrait 259 millions de dollars de fonds Medicaid au Minnesota, dernier effort en date du gouvernement pour retirer des fonds à des États dirigés par des démocrates, alors que le président Trump s'oppose à un important scandale de fraude à l'aide sociale dans cet État.

- L'administration Trump cherche à limiter les garanties protégeant la liberté éditoriale des groupes de presse financés par le gouvernement fédéral qui diffusent à l'étranger, ce qui suscite des inquiétudes quant à la possibilité d'affaiblir une source d'information indépendante dans des régions du monde où il y en a peu.

- ADNOC, le géant pétrolier d'Abu Dhabi, remodelé par Sultan Al Jaber, développe de manière agressive, au-delà du pétrole, vers le gaz, les produits chimiques et les énergies renouvelables à l'échelle mondiale.

Valeurs associées

ASTON MARTIN LGD
55,425 GBX LSE +0,32%
Gaz naturel
2,97 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,06 USD Ice Europ +0,13%
Pétrole WTI
65,57 USD Ice Europ +0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank