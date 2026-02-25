 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 25 février
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 07:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Warner Bros. Discovery WBD.O déclare que l'offre de Paramount PSKY.O à 31 dollars par action pourrait conduire à une offre supérieure à son accord de 83 milliards de dollars avec Netflix NFLX.O , prolongeant ainsi une bataille féroce pour l'acquisition, alors que les deux parties attendent l'examen réglementaire.

- Le sénateur Richard Blumenthal a ouvert une enquête sur Binance après avoir appris qu'elle avait transféré 1,7 milliard de dollars de crypto-monnaies à des entités liées à l'Iran, demandant des documents sur les transactions et la suspension des enquêteurs internes.

- Le Pentagone donne à Anthropic un délai d'ici vendredi pour assouplir les restrictions d'utilisation de l'IA pour les systèmes militaires classifiés, menaçant à la fois d'une ordonnance du Defense Production Act et d'une liste noire de la chaîne d'approvisionnement en cas de refus.

- La start-up britannique Wayve lève 1,2 milliard de dollars à une valorisation de 8,6 milliards de dollars pour développer son logiciel d'IA pour la conduite autonome, dans le but de déployer des taxis sans chauffeur avec Uber UBER.N cette année et d'octroyer des licences pour sa technologie à des constructeurs automobiles mondiaux.

Cryptoactif
Devises
Fusions / Acquisitions
Etats-Unis / Iran

Valeurs associées

NETFLIX
78,0400 USD NASDAQ +2,66%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,3900 USD NASDAQ -1,61%
UBER TECH
71,390 USD NYSE +0,92%
WARNER BROS RG-A
29,1500 USD NASDAQ +0,80%
A lire aussi

  • Opmobility est le nouveau nom de Plastic Omnium. (Crédit: / Adobe Stock)
    OPmobility améliore sa marge opérationnelle en 2025
    information fournie par Zonebourse 25.02.2026 07:44 

    OPmobility dévoile un résultat net part du groupe de 185 MEUR pour 2025, en amélioration de 8,9%, et une marge opérationnelle de 490 MEUR, en progression de 11,4%, soit un taux de marge en hausse de 0,6 point à 4,8%. Le chiffre d'affaires économique de l'équipementier ... Lire la suite

  • Ligne de fabrication de bouteilles en verre. (Crédit: / Adobe Stock)
    Une rentabilité en forte baisse pour Verallia en 2025
    information fournie par Zonebourse 25.02.2026 07:26 

    Verallia publie un résultat net de 93 MEUR au titre de 2025, soit un BPA de 0,77 EUR contre 2,01 EUR en 2024, baisse principalement liée à la contraction de l'EBITDA ajusté ainsi qu'à l'impact exceptionnel des dépréciations d'actifs, en Allemagne et en Angleterre. ... Lire la suite

  • ERAMET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    ERAMET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 25.02.2026 07:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz prononce un discours au Bundestag, à Berlin, le 24 février 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )
    Merz plaide pour une relation plus "juste" avec la Chine
    information fournie par AFP 25.02.2026 07:21 

    Le chancelier Friedrich Merz a plaidé mercredi pour une coopération plus "juste" avec la Chine, au premier jour d'une visite chez le principal partenaire commercial de l'Allemagne, de plus en plus perçu dans son pays comme un dangereux concurrent pour le "Made ... Lire la suite

