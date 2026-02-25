Actualités économiques du New York Times - 25 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Warner Bros. Discovery WBD.O déclare que l'offre de Paramount PSKY.O à 31 dollars par action pourrait conduire à une offre supérieure à son accord de 83 milliards de dollars avec Netflix NFLX.O , prolongeant ainsi une bataille féroce pour l'acquisition, alors que les deux parties attendent l'examen réglementaire.

- Le sénateur Richard Blumenthal a ouvert une enquête sur Binance après avoir appris qu'elle avait transféré 1,7 milliard de dollars de crypto-monnaies à des entités liées à l'Iran, demandant des documents sur les transactions et la suspension des enquêteurs internes.

- Le Pentagone donne à Anthropic un délai d'ici vendredi pour assouplir les restrictions d'utilisation de l'IA pour les systèmes militaires classifiés, menaçant à la fois d'une ordonnance du Defense Production Act et d'une liste noire de la chaîne d'approvisionnement en cas de refus.

- La start-up britannique Wayve lève 1,2 milliard de dollars à une valorisation de 8,6 milliards de dollars pour développer son logiciel d'IA pour la conduite autonome, dans le but de déployer des taxis sans chauffeur avec Uber UBER.N cette année et d'octroyer des licences pour sa technologie à des constructeurs automobiles mondiaux.