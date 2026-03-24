Actualités économiques du New York Times - 24 mars

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'administration Trump a déclaré qu'elle avait l'intention de créer un consortium pour investir plus de 1 000 milliards de dollars dans des projets énergétiques, des minéraux et des semi-conducteurs, dans le but de créer une nouvelle source de biens essentiels contrôlés par les États-Unis.

- L'administration Trump versera au géant français de l'énergie TotalEnergies TTEF.PA près d'un milliard de dollars pour qu'il abandonne ses projets de construction de parcs éoliens au large de la côte Est, a déclaré le ministère de l'Intérieur.

- L'Administration fédérale de l'aviation enquête pour savoir si un problème avec un vol de United Airlines

UAL.O a distrait un contrôleur aérien dans la tour de l'aéroport de LaGuardia à un moment critique, et si cela a ouvert la voie à un accident sur la piste d'atterrissage qui a tué deux pilotes.

- Le ministère américain de la Défense a déclaré qu'il adoptait de nouvelles restrictions pour les journalistes , après qu'un tribunal ait bloqué une précédente politique d'accès à la presse, et qu'il fermerait un espace de travail intérieur au profit d'une zone située à l'extérieur du bâtiment principal du Pentagone.