Actualités économiques du New York Times - 19 novembre

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Meta META.O n'a pas enfreint la loi lorsqu'il a acheté ses rivaux naissants Instagram et WhatsApp, a déclaré un juge fédéral, donnant une victoire importante à la société de 1,51 trillion de dollars et portant un coup aux efforts du gouvernement pour contenir le pouvoir des géants de la technologie.

- Cloudflare NET.N , une société qui aide les sites web à sécuriser et à gérer leur trafic internet, a connu des problèmes avec son réseau mondial .

- Six législateurs démocrates qui ont servi dans l'armée ou dans la communauté du renseignement rappellent à leurs homologues encore en service, dans une courte vidéo en ligne, qu'ils sont obligés de refuser des ordres illégaux.

- Des groupes de défense de l'environnement ont attaqué l'administration Trump mardi à propos d'un projet de vente de concessions pétrolières et gazières dans le golfe du Mexique.