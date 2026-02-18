 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 18 février
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 07:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les États-Unis ont inculpé le capitaine d'un pétrolier qui a entraîné les forces américaines dans une course-poursuite de plusieurs semaines à travers l'océan Atlantique après avoir été arrêté alors qu'il se dirigeait vers le Venezuela.

- Le leader américain des droits civiques Jesse Jackson, qui est devenu un proche collaborateur de Martin Luther King Jr et s'est présenté à deux reprises à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle, est décédé à l'âge de 84 ans.

- L'administration du président américain Donald Trump a annoncé trois projets d'une valeur de 36 milliards de dollars qui seront financés par le Japon, notamment une installation d'exportation de pétrole au Texas, une usine de diamants industriels en Géorgie et une centrale électrique au gaz naturel dans l'Ohio.

- Goldman Sachs GS.N se prépare à éliminer la race, l'identité de genre, l'orientation sexuelle et d'autres facteurs liés à la diversité des critères utilisés par son conseil d'administration pour évaluer les candidats potentiels.

Venezuela

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
916,490 USD NYSE +1,26%
Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,59 USD Ice Europ +0,34%
Pétrole WTI
62,28 USD Ice Europ -0,02%
