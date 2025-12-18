Actualités économiques du New York Times - 18 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les États-Unis ont approuvé des ventes d'armes à Taïwan pour un montant de 11,1 milliards de dollars. Il s'agit du plus important programme d'armement jamais réalisé par les États-Unis en faveur de l'île qui subit une pression militaire croissante de la part de la Chine.

- La cérémonie annuelle de remise des Oscars se déplacera du réseau de diffusion ABC DIS.N pour être diffusée en direct sur YouTube GOOGL.O dans le monde entier à partir de 2029, ont annoncé les organisateurs mercredi.

- Les procureurs fédéraux ont déposé des accusations de fraude criminelle contre deux cadres supérieurs de Tricolor Auto, et deux autres cadres ont déjà plaidé coupable à des accusations connexes.

- Warner Bros. Discovery WBD.O est passé à l'attaque contre Larry et David Ellison, exhortant les actionnaires à rejeter leur offre d'achat hostile et déclarant que les Ellison les ont "constamment induits en erreur".