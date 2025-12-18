 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actualités économiques du New York Times - 18 décembre
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 08:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les États-Unis ont approuvé des ventes d'armes à Taïwan pour un montant de 11,1 milliards de dollars. Il s'agit du plus important programme d'armement jamais réalisé par les États-Unis en faveur de l'île qui subit une pression militaire croissante de la part de la Chine.

- La cérémonie annuelle de remise des Oscars se déplacera du réseau de diffusion ABC DIS.N pour être diffusée en direct sur YouTube GOOGL.O dans le monde entier à partir de 2029, ont annoncé les organisateurs mercredi.

- Les procureurs fédéraux ont déposé des accusations de fraude criminelle contre deux cadres supérieurs de Tricolor Auto, et deux autres cadres ont déjà plaidé coupable à des accusations connexes.

- Warner Bros. Discovery WBD.O est passé à l'attaque contre Larry et David Ellison, exhortant les actionnaires à rejeter leur offre d'achat hostile et déclarant que les Ellison les ont "constamment induits en erreur".

Fusions / Acquisitions
Sport

Valeurs associées

ALPHABET-A
296,8300 USD NASDAQ -3,18%
WALT DISNEY
110,620 USD NYSE -0,90%
WARNER BROS RG-A
28,2100 USD NASDAQ -2,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank