 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actualités économiques du New York Times - 17 avril
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 09:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'Administration fédérale de l'aviation américaine a plafonné les vols d'été à Chicago O'Hare, s'immisçant dans une bataille qui s'intensifie entre United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O après qu'une augmentation des horaires ait menacé de submerger l'aéroport.

- Le directeur général de Paramount Skydance PSKY.O , David Ellison, a promis aux propriétaires de salles de cinéma que la société tiendrait son engagement de sortir au moins 30 films par an si les autorités de régulation approuvaient le projet d'achat de Warner Bros Discovery WBD.O pour un montant de 110 milliards de dollars.

- Le président américain Donald Trump a l'intention de nommer Cameron Hamilton à la tête de l'Agence fédérale de gestion des urgences, après qu'il a été évincé en tant que chef intérimaire il y a près d'un an.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
12,7800 USD NASDAQ +4,16%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,7400 USD NASDAQ +0,09%
UNITED AIRLINES
101,8000 USD NASDAQ +7,12%
WARNER BROS RG-A
27,4700 USD NASDAQ +0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank