Actualités économiques du New York Times - 17 avril

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'Administration fédérale de l'aviation américaine a plafonné les vols d'été à Chicago O'Hare, s'immisçant dans une bataille qui s'intensifie entre United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O après qu'une augmentation des horaires ait menacé de submerger l'aéroport.

- Le directeur général de Paramount Skydance PSKY.O , David Ellison, a promis aux propriétaires de salles de cinéma que la société tiendrait son engagement de sortir au moins 30 films par an si les autorités de régulation approuvaient le projet d'achat de Warner Bros Discovery WBD.O pour un montant de 110 milliards de dollars.

- Le président américain Donald Trump a l'intention de nommer Cameron Hamilton à la tête de l'Agence fédérale de gestion des urgences, après qu'il a été évincé en tant que chef intérimaire il y a près d'un an.