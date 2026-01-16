Actualités économiques du New York Times - 16 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Kathleen Kennedy prendra sa retraite de son poste de présidente du producteur de films "Star Wars" Lucasfilm cette semaine, a déclaré Walt Disney DIS.N jeudi.

- Selon les termes du nouvel accord commercial américain avec Taïwan, les entreprises taïwanaises investiront 250 milliards de dollars et le gouvernement de l'île investira 250 milliards de dollars supplémentaires pour développer la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, a déclaré le secrétaire au commerce Howard Lutnick lors d'une interview télévisée jeudi.

- Un comité du Sénat américain a reporté un débat très attendu jeudi sur un projet de loi historique qui créerait un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies, quelques heures après que le directeur général de Coinbase COIN.O a déclaré que le géant de la crypto-monnaie ne soutiendrait pas la mesure, ce qui a soulevé des incertitudes quant à son avenir.

- Les gouverneurs américains, les sénateurs et même certains dirigeants du secteur de la technologie sont de plus en plus d'accord sur le fait que les entreprises à l'origine des centres de données doivent payer davantage pour l'électricité et s'attaquer à la pression qu'elles exercent sur le réseau.