Actualités économiques du New York Times - 16 décembre
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 08:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a intenté un procès à la BBC pour 10 milliards de dollars pour diffamation suite à des extraits édités d'un discours qui donnait l'impression qu'il avait ordonné à ses partisans de prendre d'assaut le Capitole des États-Unis.

- Ford Motor F.N a déclaré qu'il réduirait ses plans de production de véhicules électriques et qu'il accuserait une perte de 19,5 milliards de dollars sur ses bénéfices pour couvrir les coûts d'un changement majeur de stratégie.

- Le dernier véhicule sortira de la chaîne de montage de l'usine de Volkswagen VOWG.DE à Dresde, en Allemagne, qui doit faire face à une demande plus faible et à des droits de douane américains élevés.

- Le Boston Globe a annoncé qu'un ancien rédacteur en chef de longue date, Brian McGrory , reviendrait à la tête de la publication.

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,645 USD NYSE -0,76%
VOLKSWAGEN
108,8000 EUR XETRA -0,09%
