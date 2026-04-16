Actualités économiques du New York Times - 16 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le Premier ministre britannique Keir Starmer rencontrera jeudi des responsables de plusieurs entreprises américaines de médias sociaux, dont Meta META.O , Snap SNAP.N , Google

GOOGL.O , TikTok et X, alors que son gouvernement envisage d'introduire de nouvelles règles pour protéger les enfants en ligne, a déclaré son bureau.

- Doug Field, un cadre supérieur qui a dirigé les efforts de Ford Motor dans le domaine des véhicules électriques et des logiciels, quittera l'entreprise le mois prochain, a déclaré Ford.

- Le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite est sur le point d'annoncer qu'il retirera son soutien financier à LIV Golf, le circuit de golf lancé il y a quatre ans pour concurrencer le PGA Tour.

- Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a choisi Roelf Meyer, ancien négociateur en chef du gouvernement lors des pourparlers visant à mettre fin à la domination de la minorité blanche dans les années 1990, pour être le prochain ambassadeur de son pays aux États-Unis.