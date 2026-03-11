Actualités économiques du New York Times - 11 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Boeing BA.N a déclaré qu'il s'attendait à ce que retarde la livraison de certains jets 737 Max en raison d'un problème de câblage, mais que ce retard ne l'empêcherait pas d'atteindre son objectif de vente d'environ 500 jets Max en 2026.

- YouTube ajoute un outil de détection permettant aux fonctionnaires, aux candidats politiques et aux journalistes de repérer et de signaler les vidéos qui utilisent l'intelligence artificielle pour afficher leur image sans autorisation.

- USA Today a nommé Jamie Stockwell, ancien rédacteur en chef du Washington Post et du New York Times, à la tête de sa salle de rédaction.

- L'administration Trump prévoit de relancer le programme Global Entry mercredi, quelques semaines après l'avoir interrompu en raison de la fermeture partielle du département de la sécurité intérieure.