Actualités économiques du New York Times - 10 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude. - Les pilotes et les hôtesses de l'air d'American Airlines

AAL.O en ont tellement marre de la direction de la compagnie que leurs frustrations ont éclaté au grand jour ces derniers jours. - Le radiodiffuseur E.W. Scripps SSP.O a annoncé lundi qu'il avait conclu un accord pour vendre Court TV, qui fait entrer les téléspectateurs dans les salles d'audience pour toutes sortes d'affaires, des procès pour meurtre aux affaires de diffamation, à la société mère de Law&Crime. - Le gouvernement nicaraguayen a empêché les migrants cubains d'entrer dans le pays sans visa, coupant ce qui était autrefois une route populaire et rentable vers les États-Unis qui avait attiré l'ire de l'administration Trump.