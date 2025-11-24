ACTUALISATION 2 - VUE INSTANTANÉE-Les analystes et les investisseurs estiment que l'échec de Novo contre l'Alzheimer ajoute à ses défis, mais que les fondamentaux restent intacts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de Morningstar, mise à jour des actions)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré lundi que deux essais de phase avancée testant une version orale plus ancienne de son médicament semaglutide n'ont pas atteint leur objectif principal.

Les actions de Novo ont chuté de plus de 12 % à la suite de cette nouvelle et ont clôturé en baisse de 5,8 %

Les essais visaient à déterminer si le semaglutide, l'ingrédient actif d'Ozempic et de Wegovy, les médicaments à succès de Novo contre le diabète et la perte de poids, contribuait à ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Voici les réactions d'analystes, d'investisseurs et d'associations de lutte contre la maladie d'Alzheimer:

SUSAN KOHLHAAS, DIRECTRICE EXÉCUTIVE DE LA RECHERCHE ET DES PARTENARIATS CHEZ ALZHEIMER'S RESEARCH UK

"Les résultats de ces essais nous rappellent une fois de plus que la maladie d'Alzheimer est le résultat de plusieurs processus biologiques différents. Il est peu probable qu'une seule approche suffise. Le domaine doit maintenant se concentrer sur la compréhension de ces processus de manière beaucoup plus détaillée et sur le développement de traitements qui peuvent être utilisés ensemble pour s'attaquer à la maladie sous plusieurs angles."

MARKUS MANNS, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ NOVO SHAREHOLDER UNION INVESTMENT

"L'opportunité que représente la maladie d'Alzheimer n'a été que partiellement prise en compte dans l'évaluation de Novo, mais l'échec n'en est pas moins décevant. La chute du cours de l'action de Novo est exacerbée par le fait que de nombreux investisseurs hésitaient à vendre ou à vendre à découvert l'action de Novo avant les nouvelles d'aujourd'hui, compte tenu de l'énorme opportunité que représente la maladie d'Alzheimer."

"L'attention se porte maintenant sur les résultats de l'essai comparatif Cagrisema Redefine 4 contre Zepbound. Si une efficacité équivalente ou supérieure à celle du Zepbound est démontrée, cet essai pourrait raviver les attentes pour la franchise obésité de Novo"

FIONA CARRAGHER, RESPONSABLE DE LA POLITIQUE ET DE LA RECHERCHE À L'ALZHEIMER'S SOCIETY

"Il est très décevant que ces résultats tant attendus ne soient pas à la hauteur de nos espérances. Cependant, aucun essai n'est inutile. Chaque enquête nous aide à développer de meilleurs médicaments et à concevoir de meilleurs essais à l'avenir."

"Malgré ces résultats, il existe une fenêtre d'opportunité critique pour se préparer à d'autres traitements modificateurs de la maladie à venir."

JOANNE PIKE, PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'ALZHEIMER'S ASSOCIATION

"Bien que ces résultats ne soient pas à la hauteur de nos espérances, ils contribueront à notre compréhension de cette maladie dévastatrice et mortelle."

"Nous apprenons de chaque essai clinique et ces résultats ne diminuent pas notre optimisme quant à l'avenir du traitement et de la prévention de la maladie d'Alzheimer."

BRIAN SKORNEY, ANALYSTE CHEZ BAIRD

L'échec de l'un des mécanismes ayant l'impact clinique le plus large souligne la complexité de cette maladie et renforce les arguments en faveur du BIIB.O Leqembi de Biogen

"Bien que cet échec mette au placard les GLP-1 dans la maladie d'Alzheimer, pour un temps, nous ne serions pas surpris de voir la thèse retestée avec des GLP-1 plus efficaces et mieux tolérés à l'avenir."

EVAN SEIGERMAN, ANALYSTE CHEZ BMO CAPITAL

"Les actions de Novo pourraient connaître une volatilité à la baisse plus importante que prévu, car l'échec d'aujourd'hui s'ajoute à la liste des récentes difficultés de l'entreprise."

RICHARD VOSSER, ANALYSTE CHEZ JP MORGAN

"Dans l'ensemble, bien que l'incapacité du semaglutide à montrer un bénéfice dans la maladie d'Alzheimer supprime un facteur potentiel de hausse, l'impact sur les prévisions de Novo est en réalité limité, voire nul, et nous considérons donc que la baisse des actions d'environ 9 % est une réaction excessive."

YIHAN LI, ANALYSTE CHEZ BARCLAYS

"Bien que le manque de succès aujourd'hui soit négatif, nous pensons que la mise à jour ouvre également la voie aux investisseurs pour qu'ils jouent plutôt sur un rebond potentiel des tendances de prescription pour l'indication principale du semaglutide pour le diabète/l'obésité."

ERIK BERG-JOHNSEN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ NOVO SHAREHOLDER STOREBRAND ASSET MANAGEMENT

"Le fait que l'étude ait été interrompue après deux ans, malgré une extension prévue pour la troisième année, suggère que le semaglutide n'offre pratiquement aucun avantage pour ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer."

"La société a toujours été transparente sur la nature à haut risque de l'étude Evoke. Par conséquent, peu d'analystes ont pris en compte des revenus substantiels provenant des traitements contre la maladie d'Alzheimer, et il ne faut donc pas s'attendre à des révisions majeures des estimations. Cela dit, le potentiel de hausse était considérable, ce qui explique probablement pourquoi le marché a réagi si négativement."

SOREN LONTOFT HANSEN, ANALYSTE À LA SYDBANK

"Compte tenu de l'histoire du traitement de la maladie d'Alzheimer, je ne suis pas très surpris. La réaction de l'action est probablement plus due au mauvais sentiment autour de l'action Novo Nordisk et au flux de nouvelles négatives au cours de l'année dernière - peut-être y avait-il l'espoir d'un petit coup de pouce de la part de cette étude."

PAUL MAJOR, INVESTISSEUR DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ CHEZ BELLEVUE ASSET MANAGEMENT

"Même si elle montrait un effet (dans l'essai de Novo), il s'agirait d'un effet de classe pour les GLP-1, ce qui n'aiderait pas vraiment Novo dans sa lutte concurrentielle avec Lilly."

SIMON BAKER, ANALYSTE, REDBURN PARTNERS

M. Baker a déclaré que la chute de l'action était une "réaction instinctive terriblement exagérée" et "ne pouvait être justifiée sur aucune base fondamentale."

"Ce (les résultats) ne devraient pas être une grande surprise pour qui que ce soit et, à la décharge de la société, elle a toujours dit qu'il s'agissait d'une opération à haut risque et à haut rendement."

HENRIK HALLENGREEN LAUSTSEN, ANALYSTE À LA BANQUE JYSKE

"Pour moi, il s'agit d'une réaction excessive au prix de l'action, qui est probablement liée au fait que de plus en plus de personnes ont commencé à espérer que le billet de loterie serait gagnant."

"À mon avis, cela ne change rien fondamentalement pour Novo Nordisk ou pour nos estimations."

KAREN ANDERSON, ANALYSTE CHEZ MORNINGSTAR

Le fait que Novo ait décidé d'abandonner les plans de prolongation d'un an était déjà assez décevant, de sorte que "nous ne sommes donc pas optimistes quant à l'ouverture de la fenêtre pour d'autres thérapies GLP-1 dans la maladie d'Alzheimer."