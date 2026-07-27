Activité semestrielle en hausse pour Beneteau malgré un 2e trimestre plus fragile

La dynamique commerciale reste néanmoins solide pour Beneteau, même si le conflit au Moyen-Orient a pesé sur les prises de commandes et conduit le groupe à ajuster ses capacités de production.

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est établi à 452,3 MEUR, en hausse de 12% en données publiées et de 13,8% à taux de change constant par rapport au premier semestre 2025. Cette progression intervient malgré un ralentissement marqué au deuxième trimestre, où les ventes n'ont progressé que de 3,4% (4% à taux de change constant), contre 30,1% au premier trimestre. Le groupe explique cet écart par une gestion prudente des stocks des concessionnaires, dans un contexte d'incertitudes géopolitiques persistantes.

L'ensemble des activités a contribué à la croissance. Les ventes de la division Voile ont progressé de 10,6%, soutenues par le succès des nouvelles gammes Oceanis et Sun Odyssey ainsi que par les gains de parts de marché. L'activité Moteur a affiché une croissance de 11% en données publiées et de 13,8% à taux de change constant, portée notamment par le Dayboating, tandis que les ventes de Motor Yachting sont restées stables malgré un environnement plus concurrentiel.

Sur le plan géographique, l'Europe a enregistré une hausse de 14,5% de son chiffre d'affaires semestriel. Les Amériques du Nord et Centrale ont progressé de 37,4%, bénéficiant notamment d'un décalage de livraisons depuis fin 2025, tandis que les Autres régions ont reculé de 49,1%, pénalisées par le ralentissement de la demande en Asie et l'attentisme des clients sur certains segments.

Le groupe a également annoncé l'arrêt de la production sur son site de Cadillac (Michigan) au troisième trimestre 2026 ainsi qu'un projet de cession des marques américaines Four Winns, Glastron et Scarab Jet. Ces activités représentaient moins de 5% du chiffre d'affaires consolidé en 2025 et ont généré près de 30 MEUR de pertes opérationnelles cumulées sur 2024 et 2025.

"Le premier semestre démontre la pertinence de notre stratégie produit : les ventes retail enregistrent une croissance à deux chiffres et surperforment le marché sur chaque segment. (...) Le Groupe reste ainsi engagé sur un objectif de croissance pour l'ensemble de l'exercice", a commenté Bruno Thivoyon, président du Directoire.

Côté perspectives, Beneteau indique que le conflit au Moyen-Orient continue d'alimenter les incertitudes et de peser sur les prises de commandes depuis mars. Malgré ce contexte, le groupe confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2026 et poursuit l'adaptation de ses capacités de production afin d'améliorer sa rentabilité.