Activité en hausse pour Trigano et carnet de commandes "solide"
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 18:14
Trigano a enregistré un chiffre d'affaires de 1,78 milliard d'euros au titre du premier semestre 2025/2026, en progression de 6,2% en données publiées et de 4,9% à périmètre et change constants.
Sur le seul deuxième trimestre, le CA ressort à 946 MEUR, un chiffre toutefois légèrement en deçà du consensus (983 MEUR).
La croissance semestrielle repose principalement sur la bonne orientation du segment des camping-cars et caravanes qui progresse de 6,6% en données publiées et de 6,8% à périmètre et change constants.
Le segment des autres activités de loisirs affiche une croissance plus modérée de 3,8% en données publiées, mais recule de 8,4% à périmètre et change constants.
En matière de perspectives, Trigano estime que dans un contexte politique international marqué par de nombreuses incertitudes et par des tensions sur les coûts, l'appétence des consommateurs européens pour les véhicules de loisirs devrait rester forte.
Le groupe confirme sa perspective d'une amélioration de sa rentabilité pour 2025/26, associée à une bonne génération de cash. La société indique toutefois qu'elle restera attentive aux évolutions de la conjoncture économique et politique et adaptera avec agilité son dispositif aux évolutions de la demande.
Le directoire a par ailleurs décidé de verser un acompte sur dividende de 2,10 EUR par action au titre de l'exercice 2026.
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