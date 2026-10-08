Activité de Minage de Bitcoins pour le Mois de Septembre 2026 et Démarrage du Programme de Rachat d’Actions

Paris, France, le 8 octobre 2026, à 8h00 CET (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LWO – ALCBI ; OTCQB : CBIPF) – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») annonce que, pour le mois de septembre 2026, le rendement annualisé du minage est supérieur à 16% compte tenu du rebond du Bitcoin au-delà de 80 000 US$. Au moins 25% des profits du minage sont alloués au programme de rachat d’actions qui démarre dès le 12 octobre 2026 au prix maximum de 1 euro par action CBI. Une note sur le programme de rachat d'actions est publiée de jour.
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