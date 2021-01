Activité commerciale du 4ème trimestre 2020 - Forte reprise des signatures au T4, optimisme pour 2021

Trimestre record, année record



Malgré une situation sanitaire et économique particulièrement difficile, Esker réalise le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire en termes d'activité et franchit largement les 110 M€ de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2020.

Le chiffre d'affaires de l'année 2020 s'établit à 112,3 M€ en croissance de 9% à taux de change constants et de 8% à taux de change courants.

Au cours du 4ème trimestre de l'exercice 2020, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30,9 M€, en croissance de +8% en données publiées et de +11% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Dans la tendance du troisième trimestre, les activités SaaS progressent de 13% tirées par les abonnements et le trafic (+18%) mais sont pénalisées par le consulting (-3%) qui subit le contrecoup de la faiblesse des nouvelles signatures au cours du T2 et au début du T3. Les volumes de documents traités restent encore en retrait de 5% à 10% par rapport aux niveaux pré-Covid en raison des nombreuses restrictions mises en place par les différents gouvernements.