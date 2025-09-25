information fournie par Reuters • 25/09/2025 à 06:15

Activiste-investisseur Irenic Capital s'efforce d'obtenir un intérêt pour le rachat du propriétaire d'Upper Crust, SSP, rapporte le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds spéculatif activiste Irenic Capital Management tente de susciter l'intérêt pour une opération de rachat du propriétaire d'Upper Crust, SSP Group

SSPG.L , après avoir augmenté sa participation dans l'opérateur de restauration à emporter, a rapporté le Financial Times jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.