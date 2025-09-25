Activiste-investisseur Irenic Capital s'efforce d'obtenir un intérêt pour le rachat du propriétaire d'Upper Crust, SSP, rapporte le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige pour ajouter un mot supprimé dans le titre)
Le fonds spéculatif activiste Irenic Capital Management tente de susciter l'intérêt pour une opération de rachat du propriétaire d'Upper Crust, SSP Group
SSPG.L , après avoir augmenté sa participation dans l'opérateur de restauration à emporter, a rapporté le Financial Times jeudi.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
