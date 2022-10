Active Asset Allocation noue un partenariat avec ekonoo

(NEWSManagers.com) - Ekonoo, une nouvelle plateforme digitale qui commercialise des offres d’épargne salariale et retraite pour les institutionnels et les distributeurs, lancée en juin dernier en France, va utiliser les services de Active Asset Allocation (AAA) pour proposer des solutions d'allocation d'actifs. Elle se matérialisera par la mise à disposition de fonctionnalités de type API développées par les équipes d’AAA et de la constitution de trois fonds profilés en gestion sous mandat dont les supports d’investissement sont 100 % ETF ou fonds indiciels. Cette offre vient compléter les solutions de gestion pilotée ou libre déjà proposées par ekonoo.

Ekonoo compte à son capital les assureurs Apicil et Generali. Elle a été créée en 2019 au Luxembourg et revendique plus de 45 collaborateurs.